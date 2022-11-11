日圓吹反攻號角 「兌美元升破140」須歸功這項數據

加密貨幣價格從去年的高峰一路崩跌，進入冷的不能再冷的寒冬，但卻為賽克席納提供一個他絕對不想錯過的投資機會：在元宇宙置產。25歲的賽克席納8月花3,000美元在元宇宙買下一小塊地。他一直在注意這類資產的變化，數月前類似的土地售價是他那塊地的三到四倍。

2022-11-11 19:30