日圓吹反攻號角 「兌美元升破140」須歸功這項數據
日圓今（11）日盤中上演絕地反攻，兌美元升破140關鍵心理水準，為9月1日以來首見，受惠於美國10月通膨放緩超過預期，引發市場揣測聯準會（Fed）將從12月起開始放慢升息步調。
日圓11日盤中勁升1.3%，報139.21日圓兌1美元，觸及9月1日以來盤中最高價位。美國10日公布的數據顯示，上月通膨升幅不如預期，使Fed傾向鴿派的展望升高，美元應聲重貶，並寫下七年來最大單日貶幅。日圓匯價10日大漲3.75%，收在140.98。
根據彭訊追蹤數據，日圓對美元今年來重貶逾17%，表現在亞幣中墊底，而美國與日本利差持續擴大，加重日圓貶勢。
美國勞工部10日公布，10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，漲勢明顯減緩，核心CPI升幅也下降，且都低於預估，顯示通膨壓力暫時減輕，使Fed 12月會議升息幅度縮小到2碼的機率升高。
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