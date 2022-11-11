SK海力士DDR5和CXL解決方案通過AMD EPYC 9004系列處理器驗証

集微網消息，SK海力士日前宣佈其DRAM和CXL解決方案已通過AMD EPYC 9004系列處理器的驗証。SK海力士與AMD密切合作，為第4代AMD EPYC處理器提供完全兼容的內存解決方案。

第4代AMD EPYC處理器基於全新的SP5插槽搆建，提供創新技術和功能，包括支持高級DDR5和CXL 1.1+內存擴展。

SK海力士1ynm、1anm 16Gb DDR5和1anm 24Gb DDR5 DRAM在第4代AMD EPYC處理器上支持4800Mbps，比DDR4產品提供高達50%的內存帶寬。

SK hynix還提供CXL存儲解決方案，這是一款96GB產品，由基於1anm的24Gb DDR5 DRAM組成。SK海力士希望通過靈活的帶寬配置和經濟高效的容量擴展來獲得該產品的高客戶滿意度。

“與AMD的合作將加強SK海力士作為服務器市場內存解決方案供應商的地位。”SK 海力士 DRAM產品規劃和支持主管Sungsoo Ryu表示，“最新的AMD EPYC（霄龍）處理器將為我們的新服務器內存接口（DDR5和CXL）鋪平道路，為市場提供卓越的性能。”

“基於第三代AMD EPYC（霄龍）處理器的破紀錄性能，最新的第四代AMD EPYC（霄龍）處理器幫助我們的客戶更快地實現更好的業務成果，並實現他們最雄心勃勃的能效目標。”AMD EPYC產品管理公司副總裁 Ram Peddibhotla 表示，我們新的“Zen 4”架搆針對現代工作負載進行了優化，並提供了客戶所需的核心密度、內存帶寬和復雜的安全性能。

此前8月份，SK海力士宣佈已開發出首款基於DDR5 DRAM的CXL（Compute Express Link）內存樣品，加強其在下一代內存解決方案市場的影響力，預計將於2023年開始量產。