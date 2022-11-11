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亞馬遜傳啟動評估縮減成本 聚焦Alexa等虧錢部門

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
亞馬遜正在評估縮減成本行動，並密切審視Alexa事業。路透
亞馬遜正在評估縮減成本行動，並密切審視Alexa事業。路透

華爾街日報與英國金融時報（FT）報導，亞馬遜執行長賈西傑西（Andy Jassy）正在主導評估削減成本的行動，審視Alexa等還沒賺錢的部門，並且縮編。

消息人士說，作為亞馬遜為期數月的成本削減評估行動一環，亞馬遜領導階層正密切評估Alexa事業；Alexa擁有超過1萬名員工，是投資資金的主要注入對象。華爾街日報見到的內部文件顯示，在最近一些年裡，Alexa等亞馬遜設備部門每年的營運損失超過50億美元。

亞馬遜也已告知一些未獲利部門的員工，尋找公司內的其他工作，因為他們正在工作的團隊正被暫停運作或關閉。

亞馬遜上次推動提高獲利能力，已是2017年前執行長貝佐斯執導的時期，但高階主管說，這回傑西的評估範圍更廣泛，他從接掌執行長以來一直聚焦於獲利，也已主導許多難為的決策。

知情人士說，雖然亞馬遜在去年12月底提出展店計畫，但亞馬遜已突然關閉許多生鮮雜貨業務以外的實體店面，包括書店和特殊商店。

亞馬遜發言人則說，高階領導團隊定期會評估投資展望與財務表現，作為今年評估的一部份，亞馬遜會考量目前的總體環境，並且思索優化成本的機會，而亞馬遜「目前對Alexa未來的樂觀程度一如以往，這仍是亞馬遜的重要業務與投資領域」。

華爾街日報 團隊

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