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日本推國產先進晶片 攜Sony、豐田等八家企業組國家隊

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
日本政府11日宣布國產先進晶片的戰略，將透過豐田汽車、Sony等八家主要日企合資成立的新公司「Rapidus」，生產2奈米以下的晶片。路透
日本政府11日宣布國產先進晶片的戰略，將透過豐田汽車、Sony等八家主要日企合資成立的新公司「Rapidus」，生產2奈米以下的晶片。路透

日本政府宣布一項在國內製造先進晶片的戰略，將透過豐田汽車、Sony等八家主要日企合資成立的新公司「Rapidus」生產2奈米以下的晶片，政府承諾補貼700億日圓（5億美元），力拚使日本重返主要先進晶片生產國之列。

這些企業包括豐田汽車、Sony、軟銀、NTT、NEC、電裝（Denso）、鎧俠等日本知名企業，將分別出資10億日圓，而三菱日聯銀行則出資3億日圓，成立新的合資公司，東京威力科創前社長東哲郎將出任會長。

經濟產業大臣西村康稔11日在發表國產先進晶片戰略時表示，這家新公司將被命名為Rapidus，預料將從事研發及製造用於量子電腦、人工智慧（AI）的先進晶片，目標是從2020年代後期開始生產2奈米以下晶片。

西村康稔說：「在AI、數位產業和醫療保健等領域，發展新的尖端技術，半導體將成為關鍵的零組件。」「藉由與海外研究機構及產業合作，特別是美國的機構，我們想透過產學合作，強化日本半導體產業的基礎。」

西村康稔也說，計劃在今年底前將設立名為「先進半導體科技中心」（LSTC）的新研發機構，目標是與美國國家半導體科技中心合作提供研發平台。經產省表示，Rapidus將與LSTC協調合作，確保先進2奈米以下晶片的供應鏈安全且穩定。

Rapidus代表日本半導體戰略的下一個階段，也進一步表明日本正在深化與美國之間的合作關係。美國和日本7月已同意設立一個全新的聯合研究中心，以開發更快、更省電的下一代2奈米晶片。

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