超微發表新一代伺服器晶片 續由台積電代工生產

全球第二大微處理器製造商超微（AMD）發表第四代EPYC處理器，將持續委由台積電代工生產，更新了伺服器晶片的產品陣容，目標是瓜分更多英特爾在資料中心領域的市占。超微說，微軟、Google、甲骨文都將成為客戶。

超微10日發表基於Zen 4架構、代號「Genoa」的EPYC處理器，核心數量將高達96顆，比上一代產品的64顆還多，且支援更快的記憶體，功耗也更低，IPC（每個時脈執行的平均指令數）性能比上一代提升14%。

超微也指出，這一代伺服器晶片還標榜功耗更低（較節能）的優勢。這對營運大型資料中心的業者來說相當重要，因為他們硬體耗電的成本，經常比購買成本還高。

超微執行長蘇姿丰說，新一代EPYC處理器，在效能、節能方面都比上一代顯著提升，「這意味著，對企業和雲端資料中心來說，有助降低他們的資本支出、營業費用、以及持有成本」。

與此同時，競爭同業英特爾卻不得不延後推出新一代的資料中心晶片，目前預計代號為「Sapphire Rapids」的系列產品到明年才會發表。這讓超微有機會繼續在資料中心領域擴大市占。

伺服器晶片已成為超微整體財務中相當重要的一環。該公司資料中心部門上季營收較一年前增加45%，有助減輕PC晶片部門同期營收減少40%的衝擊。超微繳出如此成績，也凸顯該公司搶奪英特爾的市占；英特爾上季資料中心部門營收下滑27%。

超微股價10日追隨大盤上漲，收盤勁揚14%，創下2020年7月以來最大單日漲幅。