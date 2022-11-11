美通膨降溫 油價收漲約1% 金價勁揚逾2% 站上8月來最高

國際油價周四（10日）收盤上漲1%左右，為本周以來首次上揚，主要是美國10月消費者物價指數（CPI）低於預期，提振了投資人的風險偏好，蓋過先前對中國大陸防疫政策抑制需求的擔憂。金價則大漲超過2%，達到兩個多月以來最高價位。

油價終結連三黑 通膨降溫推動風險偏好

布蘭特原油期貨上漲1.02美元，漲幅1.1%，報每桶93.67美元。紐約西德州原油期貨上漲0.64美元，漲幅0.8%，報每桶84.67美元。

原油期貨在連跌三天後反彈。最新的10月CPI數據讓投資者看到聯準會（Fed）將放慢升息步伐的希望，這可能支持石油需求。

OANDA資深市場分析師Craig Erlam指出：「（CPI）可能是投資人渴望看到的轉折點。」但他也說：「未來仍有很多痛苦，但事情突然看起來稍微積極了一些。」

通膨數據低於預期，吸引投資人將資金從美元的避風港，轉向石油等風險較高的資產。美元走軟，也讓以美元計價的石油，對其他貨幣持有者來說，成本更低。

不過，包括北京在內的幾個中國大陸經濟重鎮正在應對疫情反撲。廣州9日開始對數百萬居民進行核酸檢測。此外，Kpler分析師Matt Smith表示，俄羅斯從烏克蘭的赫爾松撤軍也使油價漲幅受限。

金價漲逾2% 市場押注Fed放緩升息步伐

現貨金價收漲2.85%，收在每英兩1,755.45美元，為8月底以來最高。紐約12月黃金期貨收漲2.3%，結算價報每英兩1,753.70美元。

金價10日彈升逾2%，主要是最新數據顯示美國10月通膨降溫，讓市場對於Fed將採取不那麼激進的升息方式，激起希望。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger說：「當我們開始看到數據顯示通膨回落時，就浮現一種預測，即Fed將開始放緩升息步調。因此，可以說，過去幾個月施加給黃金市場的巨大壓力已經釋放，黃金現在有辦法走高。」