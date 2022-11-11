快訊

聯合報現場直擊COP27／我碳市場發展慢 彭啟明：台恐淪氣候殖民地

美股暴漲激勵台股早盤漲逾500點 台積電開盤勁揚34元

111年11月11日「13個1」千年一遇 民俗專家：把握2時機轉運

美通膨降溫 油價收漲約1% 金價勁揚逾2% 站上8月來最高

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
金價收漲超過2%，登上8月底以來最高價位。路透
金價收漲超過2%，登上8月底以來最高價位。路透

國際油價周四（10日）收盤上漲1%左右，為本周以來首次上揚，主要是美國10月消費者物價指數（CPI）低於預期，提振了投資人的風險偏好，蓋過先前對中國大陸防疫政策抑制需求的擔憂。金價則大漲超過2%，達到兩個多月以來最高價位。

油價終結連三黑 通膨降溫推動風險偏好

布蘭特原油期貨上漲1.02美元，漲幅1.1%，報每桶93.67美元。紐約西德州原油期貨上漲0.64美元，漲幅0.8%，報每桶84.67美元。

原油期貨在連跌三天後反彈。最新的10月CPI數據讓投資者看到聯準會（Fed）將放慢升息步伐的希望，這可能支持石油需求。

OANDA資深市場分析師Craig Erlam指出：「（CPI）可能是投資人渴望看到的轉折點。」但他也說：「未來仍有很多痛苦，但事情突然看起來稍微積極了一些。」

通膨數據低於預期，吸引投資人將資金從美元的避風港，轉向石油等風險較高的資產。美元走軟，也讓以美元計價的石油，對其他貨幣持有者來說，成本更低。

不過，包括北京在內的幾個中國大陸經濟重鎮正在應對疫情反撲。廣州9日開始對數百萬居民進行核酸檢測。此外，Kpler分析師Matt Smith表示，俄羅斯從烏克蘭的赫爾松撤軍也使油價漲幅受限。

金價漲逾2% 市場押注Fed放緩升息步伐

現貨金價收漲2.85%，收在每英兩1,755.45美元，為8月底以來最高。紐約12月黃金期貨收漲2.3%，結算價報每英兩1,753.70美元。

金價10日彈升逾2%，主要是最新數據顯示美國10月通膨降溫，讓市場對於Fed將採取不那麼激進的升息方式，激起希望。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger說：「當我們開始看到數據顯示通膨回落時，就浮現一種預測，即Fed將開始放緩升息步調。因此，可以說，過去幾個月施加給黃金市場的巨大壓力已經釋放，黃金現在有辦法走高。」

金價 通膨 Fed

延伸閱讀

7.7% 美CPI降溫 股市歡呼

企業最低稅負免稅額估調高

物價指數上漲 明年企業最低稅負免稅額將調高至60萬元

物價漲幅達標 明年企業最低稅負免稅額將調高至60萬元

相關新聞

馬斯克警告「推特有可能破產」 更多高階主管離職

知情人士透露，推特新老闆馬斯克（Elon Musk）在一場內部會議和第一封發給全體員工的電郵中表示，該公司有可能破產，這...

美通膨似已見頂 道瓊指數飆1200點

在10月消費者物價指數(CPI)提高了投資人對通膨已經見頂的希望後，美股創下2020年以來最大單日漲幅。

賣碳將比賣石油還賺 這間百年老店讓巴菲特連續加碼

2022年初時，這家老店——西方石油（Occidental Petroleum）還是全美負債最高的石油公司之一...

美12家科技公司 今年共裁減數萬員工

面對不確定的經濟狀況，曾引領10年股票牛市的科技行業，在2022年普遍出現了一連串的裁員。以下是最近宣布的大事件。

加密幣產業 引爆「雷曼時刻」

加密貨幣交易所FTX遭遇流動性緊縮，短短幾天內兩度撼動全球加密貨幣市場，業界人士形容FTX瀕臨倒閉危機是加密貨幣產業的「...

日研發下世代半導體

日經新聞報導，豐田汽車等約十家日本企業，將聯手日本政府成立一家新的合資企業Rapidus，以研發下世代的半導體，目標是在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。