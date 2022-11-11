艾司摩爾上調2025年營收展望 股價飆漲逾9%

荷蘭晶片生產設備製造商艾司摩爾（ASML）10日上調到2025年時的營收展望，主因為其先進晶片生產設備的需求強勁，該公司也宣布將收購120億歐元的（122億美元）的庫藏股，激勵股價10日在阿姆斯特丹收盤大漲9.7%。

艾司摩爾在11日的投資人日之前發布聲明表示，半導體市場的成長、以及先進晶片量增加，但帶動對該公司產品和服務的需求，因而預估到2025年時的營收將達300億~400億歐元，高於之前預估的240億~300億歐元，也優於分析師平均預估的320億歐元。艾司摩爾去年營收為186億歐元。

艾司摩爾預估業績未來十年將持續成長，到2030年時的銷售目標為440億~600億歐元，並將繼續推動提高產能的計畫，「雖然當前的總體環境創造了近期的不確定性，我們仍預期長期需求和產能都顯現健全的成長」。

這家荷蘭晶片設備大廠對長期成長展現信心，正逢許多晶片產品的需求大幅下滑，迫使許多晶片製造商減少新廠與設備支出，但艾司摩爾認為，外包晶片製造的競爭加劇、以及美歐都在努力扶植國內的晶片生產，將促成晶片業的所需產能提高。

艾司摩爾也表示，將在2025年前收購120億歐元的庫藏股，將以約200萬股支應員工計畫，並且註銷其餘買回的股票。

另一方面，另一家晶片設備供應商東京威力科創10日則調降全年財測，預估全年營業利益將為5,460億日圓（37億美元），比之前的預測少了24%，主要受到記憶體晶片製造商減少支出、以及美國加強管制對中國大陸出口先進晶片設備的衝擊。

東京威力科創的審慎情緒，與應用材料（Applied Materials）和科林研發（Lam Research）等美國同業相呼應，卻與艾司摩爾形成鮮明對比。東京威力科創來自中國大陸的營收占比約為25%。

東京威力科創財務部門總經理Hiroshi Kawamoto說，不會利用美國加強限制美國業者對陸出口的機會獲利，「我們理解美國（晶片設備）製造商在與中國客戶往來時，可能正遭遇難關，我們不會試圖填補它們留下的空缺」。