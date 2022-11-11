ASML啓動120億歐元股票回購 2025年收入上看400億歐元
集微網消息，11月10日，ASML宣佈，將啓動一項120億歐元的股票回購計劃，直至2025年。
ASML表示，預計到2025年收入將達到300億至400億歐元，高於此前估計的240億至300億歐元。財報顯示，該公司2021年的銷售額總計186億歐元。
據路透社報導，ASML的設備訂單超過了目前的供應量，預計未來十年將實現增長，該公司表示正在推進擴大產能的計劃。該公司在一份聲明中表示：「雖然當前的宏觀環境造成了近期的不確定性，但我們預計芯片長期需求和產能將呈現健康增長。」
公告發佈後，ASML股價上漲股價上漲8.6%。
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