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克魯曼評美10月CPI：核心通膨控制下來、軟著陸在望

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。圖／路透
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。圖／路透

美國10月核心通膨率低於預期，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，這顯示基礎通膨控制下來了，看來「軟著陸」的展望愈來愈可信。

根據美國勞工部10日公布的消費者物價指數（CPI）報告，10月剔除食品與能源價格的核心CPI月增0.3%、年增6.3%，雙雙低於預期。

克魯曼10日推文說：「這份通膨報告很好，10月核心通膨率年化後僅3.6%。單月數據易波動，過去三個月仍有6%。但居住成本占逾半數，而那是落後指標。」

他說：「諸多證據如今證明，新房客租金費率已顯著趨緩，甚至也許轉負。這將餵入勞工統計局（BLS）的居住成本指數，但會有一段時間落差。考量這份報告與工資數據，有充分理由相信，基礎通膨正控制下來。軟著陸看來愈來愈可信。」

克魯曼還轉推經濟學家Justin Wolfers的推文，上面寫道：「通膨即將降下來的故事，現在愈來愈清楚了。」

Wolfers舉出四點因素：俄羅斯能源震撼大半已過去了，貨物通膨正隨供應鏈瓶頸疏通而下滑，服務通膨不致加速因勞工成本仍受抑制，租金漲勢正趨緩。

通膨 美國

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