加拿大外長警告企業 不要和中國捲入太深

（德國之聲中文網）加拿大外交部長喬利（Mélanie Joly）周三（11月9日）表示，中國是一個越來越具有破壞性的全球大國，並警告企業不要與中國捲入太深的關係，稱其存在「地緣政治風險」。

喬利在多倫多大學蒙克全球事務學院發表了這番講話。加拿大政府將在下個月推出印太戰略。

「1970年的中國不是今天的中國。中國是一個越來越具有破壞性的全球大國，」喬利說，「它試圖將全球環境塑造成一個更加容易偏離我們的利益和價值觀的世界。」

喬利說，加拿大對北京破壞全球安全、商業和和平的行為表示嚴重關切，其中包括在新疆地區針對維吾爾族穆斯林少數民族的「確鑿無疑的侵犯人權和反人類罪」。

「我想對在中國做生意和與中國做生意的加拿大人說的是，你們需要保持清醒的頭腦。作為商人，你們可以自主決策；作為加拿大的最高外交官，我的工作是告訴你們，與中國做生意存在地緣政治風險。」喬利說。

喬利說，加拿大將深化與台灣的經濟聯繫，並繼續支持香港的言論自由和新聞自由。她說，加拿大將在需要時挑戰中國，同時進行必要的合作。

這些言論代表加拿大總理特魯多領導的自由黨的對華政策正在發生重大轉向。自由黨通常試圖避免激化與中國的關係。

中國曾經支持特魯多，部分原因來自他的父親--加拿大前總理老特魯多（Pierre Trudeau），他在1970年成為首批與中共建立外交關係的西方領導人之一。

「特魯多政府花了一些時間才認清中國的面目」

中國在對外關係中採取了越來越強硬的態度。在中國、美國和加拿大去年完成了一場實際上是高風險的「人質交換」行動後，中加關係急劇惡化。

在加拿大2018年根據美國的引渡請求逮捕了華為公司的首席財務官孟晚舟之後不久，中國就將兩名加拿大人關進了監獄。直到去年9月，在孟晚舟與美國司法部門就其案件達成協議後返回中國的同一天，他們才獲釋返回加拿大。

許多國家認為中國政府實施了「人質外交」，而中國則將對華為和孟晚舟的指控描述為出於政治動機，目的是阻礙中國的經濟和技術發展。

因為華為與中共及其軍事部門關係密切，加拿大和其盟國一樣，禁止無線運營商在5G網絡中安裝華為設備。

11月2日，加拿大政府發布聲明稱，命令部分外國投資者撤出對加拿大關鍵礦物公司的投資，其中包括三家中國公司。

加拿大前駐華大使趙朴（Guy Saint-Jacques）稱新戰略是一個重大轉變，並說這會讓北京不滿，而華盛頓將會感到滿意。

趙朴說：「中國會說這證實了加拿大是美國人的走狗，但我的回答是你讓我們別無選擇。」

趙朴認為，特魯多政府花了一些時間才認清中國的面目。

「特魯多一直帶著他父親的遺產，」他說，「在與中國建立外交關係後，我們對這種關係進行了真誠的投入。我們以為隨著中國的開放，言論自由和基本人權將隨之改善。但自從習近平在10年前上台後，中國已經成為一個非常專制的國家。」

（美聯社）

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