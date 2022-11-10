快訊

網傳女士官賣淫 後備指揮部：啟動調查不法即重懲汰除

美10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊期指飆800點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

分析師：加密幣、科技股 只是第一批倒下的骨牌

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
受Binance證實不買FTX資產的消息打擊，比特幣和其他加密幣應聲下跌。圖／路透
受Binance證實不買FTX資產的消息打擊，比特幣和其他加密幣應聲下跌。圖／路透

世界第三大加密幣交易所FTX瀕臨倒閉，可能進一步打擊投資人對風險性資產的胃口。分析師警告，加密幣和大型科技股可能只是隨流動性枯竭而倒下的第一批骨牌。

財經網站MarketWatch報導，摩根大通（JPMorgan）策略師Nikolaos Panigirtzoglou預料，受FTX牽連，「保證金追繳、去槓桿化和加密幣公司／平台倒閉將如瀑布崩瀉般一波接一波」，可能持續數周之久，比特幣（bitcoin）價格可能再跌25%。

但往光明面看，他認為FTX風暴對整體加密幣市場的打擊應該比Terra崩盤來得輕微，因為之前「去槓桿化」已進行一波了。技術分析師Tom DeMark認為，最快周五，比特幣就可能看到低點。

Equity Logic投資組合經理人Thomas H. Kee Jr.認為，加密幣這波賣壓與今年科技股賣壓一樣，都與刺激經濟措施相關的流動性逐漸枯竭有關。他說：「當金額超多的資金注入經濟，總是助長過度的風險承擔行為；但在流動性乾涸時，那些經歷非理性榮景的資產價格往往會迅速重新調整，調整到較保守的價位。」

他指出，大型科技股和加密幣是流動性過剩的兩大明顯受惠者，如今價格都遭到重估，因為之前估值都被高估，但這不代表整體市況都是如此。

賣壓可能蔓延其他資產，但時候未到

Kee並提醒投資人留意，這波加密幣賣壓可能預告「前頭還有狀況」。他說：「儘管股價大跌的情形只局限於亞馬遜、特斯拉、Meta這類大型股，以及幾乎所有的加密幣，但導致這些科技股大跌的原因，也可能影響其他資產類別，只是程度沒那麼劇烈，或者還不會立即發生罷了。」

他提到，股市大盤、房市、私募股權、債券，這些資產全都要靠新資金流入來助漲價格。然而，刺激措施挹注的新資金已經枯竭了，央行的貨幣刺激不再是供應新資金流動的可靠來源。

換言之，這些資產都有一個共通點：「對這些資產的新需求已枯竭。」

Kee說：「美國經濟今日尚未面臨急轉直下的情況，但估價過高的資產、內在價值小或無的資產、以及被過度吹捧的資產，如今都不再有人為製造出來的需求支撐。那正是大型科技股重挫、加密幣崩跌的原因。不過，那還不至於造成市場崩盤。」他說，基於美國經濟數據尚可，至少現在還無需憂慮賣壓普遍蔓延開來，但低流動性環境難免加劇市場波動。

他表示，就科技股而言，「價值好」的股票沒問題，例如Google母公司Alphabet和蘋果。但他警告，加密幣宜「全力走避」，因為「加密幣市場毫無價值可言，純粹是投機，低廉資金充沛時被投機客推上頂峰，但現在再也推不上去了」。

資產 加密貨幣 比特幣 美國

延伸閱讀

FTX崩潰為何引爆加密幣賣壓？還被比擬為雷曼時刻？

加密幣崩跌！幣安放棄收購FTX 比特幣摔15%探兩年最低

道瓊跌646點 那指跌逾2% 選情、財報多重利空罩頂

獨／竊電215萬度挖比特幣 2賊獲利290萬得賠1405萬

相關新聞

美10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊期指飆800點

美國10月消費者物價指數（CPI）漲勢明顯減緩，整體與核心CPI升幅普遍下降，且都低於預估，顯示通膨壓力暫時減輕，使聯準...

分析師：加密幣、科技股 只是第一批倒下的骨牌

世界第三大加密幣交易所FTX瀕臨倒閉，可能進一步打擊投資人對風險性資產的胃口。分析師警告，加密幣和大型科技股可能只是隨流...

FTX崩潰為何引爆加密幣賣壓？還被比擬為雷曼時刻？

加密貨幣交易所FTX遭遇的流動性危機，在短短幾天內兩度撼動全球加密貨幣市場，先是FTX的流動性緊縮引爆加密貨幣賣壓，促使...

日經：豐田與九家日企將合資研發生產下一代半導體

日經新聞報導，豐田汽車和NTT、鎧俠等九家日本企業將成立一個新實體，共同開發並生產下一代半導體，每家公司將各投資10億日...

日虛擬偶像推手 躍億萬富豪

日本當紅的YouTube網紅（YouTuber）正從實體人物轉變為虛擬化身。這些YouTuber以動畫角色現身，背後都有真人經營，被稱為VTuber，正大受歡迎，而管理這些虛擬替身背後真實人物的經紀公司，已催生出日本其中一位最年輕的億萬富豪。

瑞典砸重金 拚綠色運輸創新

瑞典新創電池開發商Northvolt有一座大型工廠位於靠近北極圈之處，該工廠量產電動車電池，並供貨給歐洲主要汽車製造商。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。