美10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊期指飆800點

美國10月消費者物價指數（CPI）漲勢明顯減緩，整體與核心CPI升幅普遍下降，且都低於預估，顯示通膨壓力暫時減輕，使聯準會（Fed）12月會議升息幅度縮小到2碼的機率升高。美股道瓊期指大漲800點，美國公債價格也同步上漲，美元重挫。

10月整體CPI比9月上升0.4%，升幅與9月相同，但低於預估的0.6%；比去年同期則上升7.7%，也低於預估的7.9%，更低於9月時8.2%升幅；年升幅是數月來首次低於8%，主要是因為「基期效應」開始發揮作用。

核心CPI比9月上升0.3%，遠低於9月時的0.6%，以及預估的0.5%升幅；年升幅由6.6%明顯降到6.3%，也低於預估的6.5%。

經濟學者表示，CPI升勢雖然減緩，但仍處於高水準，因此Fed將繼續升息；但11月會議時Fed表示將縮小升息幅度，因此12月升息2碼的機率升高；不過在12月會議之前，還將公布11月就業報告及CPI兩項重要數據。