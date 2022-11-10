FTX崩潰為何引爆加密幣賣壓？還被比擬為雷曼時刻？

加密貨幣交易所FTX遭遇的流動性危機，在短短幾天內兩度撼動全球加密貨幣市場，先是FTX的流動性緊縮引爆加密貨幣賣壓，促使另一家加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬宣布，將收購FTX的美國以外事業，協助化解流動性問題。

然而，不到24小時後，幣安在實地查核FTX的事業後，宣布放棄收購這些資產，導致面臨80億美元資金缺口的FTX瀕臨崩潰，FTX執行長班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）據傳向員工表示，若沒有新資金注入，可能須聲請破產。這些消息再度震撼加密貨幣市場，比特幣等加密貨幣行情也再度重挫，甚至波及美國科技股，亞洲加密貨幣類股10日盤中也倒成一片。

這起事件甚至被加密貨幣圈人士比擬為加密貨幣產業的「雷曼時刻」－市場遭遇恐慌賣盤，大家都擔心誰會是下個倒下的業者。那麼，為何這件事會這麼嚴重？

FTX和幣安是什麼？

都是加密貨幣交易所，幣安的交易量冠居全球龍頭，FTX則是全球前五大加密貨幣交易所之一。但在美國，FTX的知名度高於幣安，部分原因是砸大錢在超級盃播廣告，並取得體育館的冠名權，FTX上一輪籌資時的估值達到320億美元。

紐時和彭博資訊指出，FTX也被視為加密貨幣產業的「藍籌企業」－營運穩定、資本充足，今年來的多數時間也都在紓困其他加密貨幣業者，因此被投資人認為是家負責任與成熟的企業，不會用客戶的資金從事高風險、投機的交易或押注，被認為在加密貨幣市場全倒時也能存活，因而吸引軟銀願景基金、新加坡主權基金淡馬錫、安大略教師退休金計畫的投資人注資。

2019年時，幣安還曾投資過FTX，隔年幣安推出自己的加密貨幣衍生性金融商品，雙方不斷競逐資產，緊張也隨之升高，班克曼-佛瑞德和趙長鵬過去幾個月來也持續在推特吵架，爭論的話題涵蓋遊說美國政壇與競逐交易等。

FTX出了什麼事？

加密貨幣消息網站Coindesk報導，班克曼-佛瑞德旗下的交易機構Alameda研究公司持有的大量資產，都是FTX自己發行的數位代幣FTT，名目上為分開營運的Alameda和FTX，其實彼此密切相關，引發市場對於FTX財務健全度的疑慮。

在報導刊出後，趙長鵬宣布幣安將完全出清持有的FTT代幣，價值約5億美元，導致FTT價格暴跌，其他單資人因為擔心虧錢，在三天裡從FTX交易所撤出超過60億美元，彷如銀行擠兌，讓FTX趕於籌措現金以支應償還義務。當時班克曼-佛瑞德試圖安撫投資人，表示「FTX很好」，是「競爭對手試圖用偽造謠言追逐我們」，卻無法緩和投資人的恐慌情緒。

班克曼-佛瑞德在與私募投資人安排紓困方案失敗後，宣布將把FTX的美國以外資產賣給趙長鵬。趙長鵬也證實達成不具約束力的收購協議，著將展開實地查核。

但在美東時間9日下午，幣安表示正從這樁交易抽身，因為FTX的問題「遠超過我們的掌控或我們能幫助的能力」。彭博資訊報導，幣安的主管發現FTX資不抵債的程度，相當於超過60億美元。路透報導，在幣安抽身後，班克曼-佛瑞德正在尋求其他支持者的協助，並向FTX員工表示他之前對這項交易都是毫無保留地據實以告，現在正在「探索所有選項」。

這項消息再度引爆加密貨幣賣壓，比特幣9日一度跌至2020年11月來低點，其他加密貨幣行情也暴跌，10日盤中則小幅回升。

這件事對市場的影響？

基於FTX和班克曼-佛瑞德在加密貨幣產業扮演的重要角色，投資人擔心這起風波可能波及其他加密貨幣，FTX支持的加密貨幣Solana價格便已重挫，因而將此形容為加密貨幣產業的「雷曼時刻」，若FTX倒閉，對加密貨幣產業的整體衝擊還待評估，而軟銀、紅杉資本（Sequoia Capital）、光速創投合夥公司（Lightspeed Venture Partners）等投資人的投資也可能蒙受龐大損失。

目前市場希望FTX風波的影響僅限於加密貨幣產業，但現在要判斷還言之過早，不管FTX能否挺過這場危機，整體加密貨幣產業都在擔心蔓延風險。

另一方面，班克曼-佛瑞德此錢都被認為是加密貨幣產業成就最輝煌的人士，堪稱「加密貨幣之王」，而且他也靠大力捐款給民主黨候選人，在美國政壇具備影響力，足跡也遍及加密貨幣圈內外。