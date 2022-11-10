Meta、推特等科技巨頭大炒魷魚 為何這三群人卻拍手叫好？

摘要 1. Meta、推特、Salesforce等科技巨頭相繼啟動裁員。產業觀察家指出，直到看見通膨有何時會結束的清楚跡象，否則裁員潮不會結束。 2. 經濟逆風下，從正面看來，即使亞馬遜、蘋果等大企業放緩招聘，但科技業整體職缺仍然比被解雇的人多。 3. 科技巨頭大炒魷魚，反而成為成熟新創公司、中小企業、生技與製藥公司的挖角大好機會。

科技業裁員潮來了！但，被裁的員工看似一時落難，反而成了目前市場上的搶手人力！

為了安度經濟寒冬，不只馬斯克大砍推特一半人力，叫車業者Lyft、線上支付平台Stripe也雙雙宣布開除近15％員工；市場最新動態是，Meta將啟動創立18年以來首度大裁員，約1萬1千名員工飯碗不保。

根據裁員數據追蹤網站Layoffs.fyi顯示，自今年5月以來，全球科技業開除的員工數量不斷攀升，單是10月，已經有88家企業，逾1萬名員工被炒魷魚。《商業內幕》認為，科技業長達20年的繁華盛世，吃完疫情大餅後，如今畫下了句點。

不過，恐怕現下的裁員潮尚未攀上最高峰。退休計畫服務新創Human Interest創辦人、同時建置Layoffs.fyi的羅傑（Roger Lee）觀察，「這波裁員的混亂仍將持續。直到人們覺得通膨、聯準會（升息）有何時會結束的清楚跡象，否則被裁員人數不會下滑。」

科技業洗牌，竟洗出「挖角潮」

然而，巨頭大炒魷魚，反讓創新能量重新釋放，正要掀起科技業大洗牌。

紐約創投公司Interplay的管理合夥人戴維斯（Mark Peter Davis）指出，企業精簡伴隨組織重組，從正面看來，「好的人才會轉移，加入新團隊；解雇後，也可能催生出新的企業家（編按：指自行創業）。」

事實上，招聘公司Betts Recruiting表示，即使亞馬遜、蘋果等大企業放緩招聘，但科技業整體職缺仍然比被解雇的人多。甚至，就算經濟陷入衰退，人力荒也不會停。

第一群因此因禍得福的，是新創企業。《華爾街日報》報導，他們搶著挖角那些以前根本聘不到的FAANG（尖牙五股）人才。

相比成熟新創擔心前景不佳，對IPO、融資等態度謹慎，現在，創投家反而更青睞還在種子階段的早期新創。因為他們的服務與產品仍未成形，因此面對通膨高漲、供應鏈干擾、利率飆升等危機當前，反而受到較小衝擊。

根據金融數據商PitchBook Data統計，雖然美國成熟新創的融資額，正急遽下滑；但種子新創的估值、以及創投交易規模的中間值，卻在今年第3季創下新高。Betts Recruiting營運長克倫伯格（Patrick Kellenberger）認為，這代表前期的種子與A輪新創，依舊會開放數以萬計個職缺。

第二群受益的人，是中小企業。諮詢與管理專家懷特（Rick White）解釋，多數成功的大公司，已經把創新發明，轉換成有所獲利的業務，所以把更多資源集中在發展業務、管理員工和開發現有產品上。

換言之，大公司通常需要更多的管理者、更少的創新者；中小企業卻迫切需要創新技術人才，因此巨頭裁員，反為中小企業創造更多機會。

第三群前來挖角人才的，是生技與製藥公司。《快公司》報導，不管是研發、臨床試驗階段、自動化，或銷售環節上，現在都需要用到AI與數據科學專業。今年7月，近43％的製藥公司正招聘至少一個AI職位，嬌生、輝瑞、武田等國際大藥廠也在列。

招聘公司Phaidon International紐約的董事總經理拉赫曼-瓊斯（Alec Rahman-Jones）直言，「現在，如果你是具有必要技能的求職者，那這絕對是賣方市場。」

資料來源：WSJ、Business Insider、Fast Company、TechRepublic

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。