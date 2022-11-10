比起CPI 這個數字對Fed升息的影響力可能更大

彭博資訊報導，交易員高度關注周四將公布的美國消費者物價指數（CPI），但一天後的另一個通膨數字對於確定全球市場的近期前景，可能更重要。

根據道瓊，經濟學家預期10月CPI較9月上揚0.6%，較一年前增加7.9%，增幅略低於9月的8.2%。儘管這個消息將受到投資人歡迎，但周五公布的密西根大學5-10年通膨預期調查，可能更能觸動擔心通膨生根的聯準會官員。該數據在10月反彈到2.9%，進一步升高可能給利率決策者帶來更多升息的壓力，幅度甚至超乎預期，股票到債券在內的資產都將承壓。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）周四演講時誓言央行不會退縮，表示「通膨水準緩慢恢復到正常水準可能威脅到通膨預期的穩定性」。

駐新加坡的TD secrutiies亞太利率資深策略師Prashant Newnaha表示，如果CPI符合預估，5-10年通膨預期將升至2011年以來的最高水準，美國公債殖利率可能推高。

他說，通膨預期應該不會引起市場的重大反應，但將再次證實，至今為止的升息未能對通膨產生太大的影響。