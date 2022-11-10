德政府兩度出手 阻擋中資企業收購半導體資產

德國政府出手攔阻兩起交易案，讓具戰略意義的資產不落入中國大陸投資人之手，顯示柏林當局展現強硬的立場，試圖捍衛關鍵的資產，以及「德國製造」的技術。

彭博資訊報導，Elmos半導體公司將旗下汽車晶片廠出售給北京賽微電子旗下瑞典子公司Silex，以及另外一起與收購ERS Electronic有關的交易案，都遭到德國政府的否決。

賽微電子10日在深交所發布公告說，公司收到德國聯邦經濟事務與氣候行動部的正式決定文件，禁止子公司瑞典Silex收購Elmos半導體旗下汽車晶片製造產線相關資產，原本接近尾聲的交易案確實因此告吹。

德國經濟部長哈貝克也證實了當局禁止Elmos交易的決定。他在柏林對記者表示，認為德國政府不應該干預此類交易的時代已經過去，「這些決定如今都發生在高度政治化的背景下」。

知情人士透露，德國總理蕭茲領導的執政聯盟依據哈貝克的建議，在9日的每周例行內閣會議上同意否決這兩項交易。

哈貝克以「商業機密」為由，拒絕透露第二家晶片製造商的名字，但一位知情人士證實是ERS Electronic，這是家總部位於巴伐利亞省的小公司，為晶片產業生產冷卻系統。目前還不清楚原本是哪家陸企準備收購該公司。

哈貝克主張，應該以「特別敏感度」來對待晶片製造商，對中國大陸資金進入德國該領域的門檻，也應該設得更高。他先前說，德國的外資貿易法規將變得更嚴格。

這凸顯出德國在尋求拿捏德中之間的經濟關係時，所面臨的兩難處境，畢竟各界日益擔憂中國大陸的影響力和獲取技術的管道。