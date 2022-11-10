推特灰勾勾超短命 啟用數小時馬斯克宣布取消

社群媒體推特（Twitter）今天宣布針對部分知名帳號推出新的灰色「官方」認證標籤，但推出沒多久旋即取消。

法新社報導，新標籤套用在政府、大小企業及主流媒體帳號數小時後，推特執行長馬斯克（Elon Musk）推文說：「我把它砍了。」

這位世界首富說明為何態度180度大轉彎：「請留意推特未來幾個月會做很多愚蠢的事，有用的會保留，沒用的會改。」

灰勾勾上路前，推特宣布實施新訂閱模式，知名的「藍勾勾」將收取7.99美元月費。藍勾勾是推特驗證帳號的代表標誌，外界質疑公共人物或媒體是否願意為此付錢，灰勾勾則被視為解決這個問題的方法。

灰勾勾推出後，獲得蘋果（Apple）、BMW、白宮以及主流媒體等多個公開帳號採用。

但僅僅數小時後，這個灰色標籤就不復存在。