日經：台積電為確保不「斷氖」 推動本土氖氣供應　

日經亞洲報導，在俄烏戰爭爆發導致「氖氣」供應受到嚴重干擾後，台積電正與供應商合作，要確保取得本土的氖氣來源。

台積電供應鏈管理負責人、資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤（JK Lin）接受日經亞洲訪問時表示，台積電正與多家氣體供應商合作，研究在三到五年內在台灣本土生產氖氣。

研究業者Techcet估計，氖在晶片製造過程中很重要，但烏克蘭戰爭嚴重干擾交易，因為烏克蘭是氖氣的出口大國，占全球半導體等級氖供應量的50%。晶片產業主管表示，由於晶片製造業者努力確保供應，氖氣價格已飆高。

林錦坤對日經亞洲表示：「我們有個與供應商合作、讓一些氖氣供應本土化的具體計畫，目前正在購買設備。」「想法是有更多的來源能提高供應鏈安全程度。然而，我們的計畫不是將所有供應都在地化，那並不實際且成本高昂。」

台積電正在評估供應鏈風險，並且擬有未來五年的連續計畫，確保該公司能夠從超過2,000家晶片製造材料與化學品供應商取得供應，以滿足擴張計畫。

林錦坤說：「蓋一座新的晶圓廠通常需要耗費四至五年，而我們必須備妥類似計畫。」