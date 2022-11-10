快訊

拍血月月全食奇景全歪掉！這張照片秒變天文版限制級照

陳時中說團隊沒和無良公關討論 徐巧芯再出示截圖狠打臉

伊朗「小摩托」自殺無人機助俄炸烏 台海開戰恐成陸利器？

日經：台積電為確保不「斷氖」 推動本土氖氣供應　

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電正致力於與供應商合作，確保取得本土的氖氣供應來源。路透
台積電正致力於與供應商合作，確保取得本土的氖氣供應來源。路透

日經亞洲報導，在俄烏戰爭爆發導致「氖氣」供應受到嚴重干擾後，台積電正與供應商合作，要確保取得本土的氖氣來源。

台積電供應鏈管理負責人、資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤（JK Lin）接受日經亞洲訪問時表示，台積電正與多家氣體供應商合作，研究在三到五年內在台灣本土生產氖氣。

研究業者Techcet估計，氖在晶片製造過程中很重要，但烏克蘭戰爭嚴重干擾交易，因為烏克蘭是氖氣的出口大國，占全球半導體等級氖供應量的50%。晶片產業主管表示，由於晶片製造業者努力確保供應，氖氣價格已飆高。

林錦坤對日經亞洲表示：「我們有個與供應商合作、讓一些氖氣供應本土化的具體計畫，目前正在購買設備。」「想法是有更多的來源能提高供應鏈安全程度。然而，我們的計畫不是將所有供應都在地化，那並不實際且成本高昂。」

台積電正在評估供應鏈風險，並且擬有未來五年的連續計畫，確保該公司能夠從超過2,000家晶片製造材料與化學品供應商取得供應，以滿足擴張計畫。

林錦坤說：「蓋一座新的晶圓廠通常需要耗費四至五年，而我們必須備妥類似計畫。」

台積電 林錦坤 俄烏戰爭

延伸閱讀

影／台積電高雄廠傳「暫緩」 柯志恩：要尊重國際廠牌

台積電設廠傳「暫緩」 陳其邁這樣回應穩民心

多軍股神！買台積電和台指期 挺住-25%後「狂賺1100多萬」

台積傳在美增建3奈米廠

相關新聞

日經：台積電為確保不「斷氖」 推動本土氖氣供應　

日經亞洲報導，在俄烏戰爭爆發導致「氖氣」供應受到嚴重干擾後，台積電正與供應商合作，要確保取得本土的氖氣來源。

特斯拉吐光過去兩年來漲幅 後市還面臨諸多挑戰

特斯拉近來賣壓沉重，在日前申報文件揭露馬斯克賣股套現後，拖累該公司股價進一步下跌，過去兩年來大漲的特斯拉，因而吐光這段期...

加密幣崩跌！幣安放棄收購FTX 比特幣摔15%探兩年最低

加密幣交易所FTX流動性危機持續蔓延，拖累加密幣行情。在全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）宣布放棄收購FTX美...

馬斯克懇求廣告商繼續用推特 可能為其增添付款功能

推特新老闆馬斯克（Elon Musk）周三利用推特Spaces的語音廣播，懇求廣告商繼續使用這個社群平台——他接手推特後...

美元走升、中止三連貶 投資人將聚焦美通膨數據

美元兌大多數主要貨幣周三走高，中止連三天的貶勢，由於美國期中選舉未出現共和黨大獲全勝的「紅色浪潮」，投資人將關注點轉向即...

油價重挫約3%因美庫存增、憂陸疫情 金價小幅回跌

國際原油期貨周三（9日）收盤重挫3%左右，因美國原油庫存增加幅度超過預期，且人們擔心最大原油進口國中國大陸的新冠病例激增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。