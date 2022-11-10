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加密幣崩跌！幣安放棄收購FTX 比特幣摔15%探兩年最低

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
幣安（Binance）宣布放棄收購FTX美國以外的全球業務後，加密幣跌勢進一步擴大，使比特幣跌破1.6萬美元整數關卡。美聯社
幣安（Binance）宣布放棄收購FTX美國以外的全球業務後，加密幣跌勢進一步擴大，使比特幣跌破1.6萬美元整數關卡。美聯社

加密幣交易所FTX流動性危機持續蔓延，拖累加密幣行情。在全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）宣布放棄收購FTX美國以外的全球業務後，加密幣跌勢進一步擴大，比特幣跌破1.6萬美元整數關卡，改寫兩年來最低水準。

根據彭博資訊報價，比特幣9日大跌15%至15,987美元，為2020年11月以來最低點，本周累計跌幅達到23%。乙太幣等其他主要加密幣也全面走跌。

Marex Solutions數位資產部門共同負責人Ilan Solot表示：「如今市場進入全面恐慌的模式，大家都在觀望是否還有更多張骨牌倒下，還有哪些必須被清算。」

在FTX出現嚴重的流動性吃緊之際，幣安執行長趙長鵬一度表示，願意接手FTX美國以外資產FTX.com，雙方還簽了一份不具約束力的收購意向書。但隨後在認為FTX潛藏龐大資金缺口後，幣安又迅速撤回收購提議。

幣安發言人發布聲明，鑒於盡職調查的結果，以及有關FTX涉嫌不當處理用戶資金、遭監管部門調查的報導，幣安已決定不再推動FTX.com收購案。

幣安還說：「起初我們希望能支持FTX客戶，協助提供流動性，但問題超出我們的掌控，愛莫能助。」

知情人士透露，FTX執行長班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）9日告知FTX.com投資人，若沒有現金挹注，該公司將必須申請破產保護。班克曼-佛瑞德表示，他的加密幣交易所面臨多達80億美元的資金缺口，而FTX試圖以多種方式籌措救命錢。

回顧整起事件，極具戲劇性。先是班克曼-佛瑞德旗下另一個機構Alameda Research爆出財務疑雲，而Alameda Research多數資產是一款名為FTT的加密貨幣，而該加密幣又是FTX自己打造的。這也使得外界質疑Alameda Research和FTX財務關係密切，進而擔憂其中一方遭打擊，另一方也無法全身而退。

接著，趙長鵬與班克曼-佛瑞德之間的爭執公開化，趙長鵬還對外宣布將出售幣安所持有的FTT，動搖市場對FTX財務狀況的信心，導致FTX遭用戶擠兌。在短短四天內，FTX就被提取價值4.3億美元的比特幣，FTX在6日以前還有超過2萬枚比特幣，9日驟降至幾近於零。

如今，消息人士說，班克曼-佛瑞德坦承他的公司有嚴重的財務漏洞，選擇也有限，但他在9日下午一再告訴投資人，趙長鵬並沒有真的要放棄收購。

比特幣 資產 美國

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