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美元走升、中止三連貶 投資人將聚焦美通膨數據

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元兌大多數主要貨幣周三走高，中止連三天的貶勢，由於美國期中選舉未出現共和黨大獲全勝的「紅色浪潮」，投資人將關注點轉向即將公布的通膨數據。此外，比特幣過去24小時重挫13%，曾跌破16,000美元關卡。

美元指數上揚0.74%至110.44。

日圓兌美元9日收盤貶值0.54%至146.47日圓，但10日盤初升值0.2%。

歐元兌美元9日收盤貶值0.63%至1.0011美元，10日盤初升值0.1%。

美國中期選舉已經結束，但仍在開票中，共和黨正在朝著獲得眾議院控制權的方向邁進，但優勢低於先前的預期。

華盛頓Convera公司的高級市場分析師Joe Manimbo說，原先認為，共和黨的強勁表現可能會支持減少財政支持的想法，並有可能降低聯準會的終端利率峰值，這將對美元不利。他說：「市場現在正處於翻過政治這一頁，為明天的通膨報告做準備。」

投資人正等待美國消費者物價指數（CPI）周四出爐，將判斷聯準會明年是否會繼續長時間升息以遏制通膨，或者可能放鬆政策緊縮。

最近幾周，美元從數十年的高點回落，因為投資人在長達數月的漲勢後獲利了結，而且人們猜測聯準會可能正逐步接近邁向升息尾聲。升息對美元有利。

英鎊兌美元貶值1.73%，至1.1337美元，結束三連漲走勢，因為投資人對英鎊前一天未能突破1.16美元水準感到不安。在英國財政大臣杭特計劃於11月17日發表財政聲明之前，投資人仍處於緊張狀態。

比特幣過去24小時下跌13%至16,174.53美元，盤中曾跌破16,000美元關卡。

華爾街日報9日援引一位知情人士的話報導，加密貨幣交易所幣安可能退出收購FTX.com的交易。據彭博新聞周三報導，美國證管會和商品期貨交易委員會正在調查FTX.com是否正確處理了客戶的資金。FTX的原生代幣FTT暴跌43%，報3.112美元的兩年多低點。

美國期中選舉 聯準會 通膨

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