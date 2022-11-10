油價重挫約3%因美庫存增、憂陸疫情 金價小幅回跌

國際原油期貨周三（9日）收盤重挫3%左右，因美國原油庫存增加幅度超過預期，且人們擔心最大原油進口國中國大陸的新冠病例激增會打擊燃料需求； 黃金小幅走低，因美元攀升拖累金價從逾一個月高點回落。

國際原油期貨收盤重挫約3%

布蘭特原油1月期貨9日結算價下跌2.71美元，跌幅2.8%，報每桶92.65美元；西德州原油12月期貨，下跌3.08美元，跌幅3.5%，結算價為每桶85.83美元。兩大指標周二下跌約3%。

美國能源資訊署（EIA）數據顯示，由於石油產量增加到約每日1,210萬桶，美國原油庫存上周猛增390萬桶，達到4.408億桶。路透調查分析師預計為增加140萬桶。

Again Capital LLC合夥人John Kilduff表示：「報告再次喜憂參半，但傾向於利空，原油庫存增加，美國國內產量躍升。」

EIA表示，汽油庫存下降約90萬桶，至2.057億桶，為2014年11月以來的最低。分析師預期為減少110萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存下降約50萬桶，至1.063億桶，預期為下降80萬桶。

中國大陸廣州和其他城市的新冠病例急升，北京新增病例達到五個多月以來的最高水準，令市場擔心原油需求受衝擊。

另外，美元攀升，使石油對持有其他貨幣的買家來說更加昂貴，這也對原油價格產生影響。

同時，供應問題依然存在。歐盟將從12月5日禁止進口俄羅斯原油，並在2月5日禁止進口俄石油產品，以制裁俄入侵烏克蘭。

金價從逾一個月高點回落

現貨黃金跌0.4%，至每英兩1,705.84美元。美國黃金期貨結算價報1,713.70美元，下跌0.1%。

盤中稍早，金價一度觸及10月6日以來最高的1,722.19美元。

在聯準會激進升息之後，10月消費者物價指數（CPI）數據將反映美國通膨的最新情況。Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：「在CPI數據公布前，我對黃金有點戒心。」

Heraeus貴金屬公司駐紐約高級交易員Tai Wong則認為，除非CPI數據真的嚇人，否則市場人氣可能足以推動金價由此走升。

分析師預期，核心物價與前月和去年同期相比，增幅預期將分別放緩至0.5%和6.5%。

更高的利率也提振美元，對美元計價的貴金屬構成壓力。

現貨白銀跌1.2%，至每英兩21.08美元；白金跌1.4%，至983.33美元；鈀金跌3.4%，至1,856.38美元。