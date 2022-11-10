費半重挫逾3% 台積電ADR逆勢抗跌 較台北交易折價0.8%
台積電ADR周三幾乎平盤作收，僅小跌0.03%，收在65.00美元，較台北交易折價0.8%。在費城半導體指數大跌逾3%之際，台積電ADR相對抗跌。
美國股市周三（9日）大幅收跌，道瓊跌逾600點，標普結束三連漲，創一周來最大單日跌幅，那指和費半跌得更深。
道瓊工業指數大跌646.89點，跌幅1.95%，至32,513.94點。標普500指數重挫2.08%，報3,748.58點。那斯達克綜合指數急挫2.48%，收在10,353.18點，費城半導體指數重摔3.14%，至2,424.82點
台灣加權股價指數昨天上漲291.05點收在13,638.81點，台積電漲4.5%收在417元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 87.69 -1.61 86.80 1.02
中華電 CHT 107.36 +0.33 109.00 -1.51
台積電 TSM 413.76 -0.03 417.00 -0.78
聯電 UMC 40.80 -0.62 41.45 -1.56
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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