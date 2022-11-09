愛迪達第三度調降全年財測 全因與「他」中止合作

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）9日下修全年財測，為7月以來第三度調降，淨利預估砍半，主要反映不久前與美國知名饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）結束合作、以及停產獲利豐厚的威斯特聯名運動鞋Yeezy系列產品等影響。

愛迪達預估，在不計匯率波動下，今年營收成長率預料將為低個位數，低於之前預估的中個位數，營業利益率預測也從4%調降至2.5%。

愛迪達也預期，今年持續營運部門的淨利將約為2.5億歐元（2億5,153萬美元），低於10月20日所設定的約5億歐元目標，毛利率的最新預估為47%。

愛迪達調降財測，反映10月底與肯伊威斯特結束合作的決定，起因是這位歌手近來發布一連串反猶太言論。分析師表示，Yeezy運動鞋賺進的獲利約占愛迪達整體獲利的一半。

愛迪達也宣布，運動品牌Puma前執行長古爾登（Bjorn Gulden）將在明年1月接掌愛迪達執行長。

愛迪達設法在一連挑戰中重振業績，包括過去的亮點市場中國大陸；近來由於大陸消費者抵制西方品牌浪潮衝擊，愛迪達上季的中國大陸銷售銳減約三分之一。西方市場需求也開始趨緩，因消費者受通膨飆升和衰退疑慮日增兩大因素衝擊，導致愛迪達的庫存持續增加。

愛迪達期待，本月稍晚開踢的卡達世界盃足球賽能幫助助提振銷售。世足賽向來有助拉抬足球衣和足球用具的銷售，但今年賽事是在北半球的深秋舉行，已抑制民眾的觀賽熱忱。