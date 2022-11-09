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包裹需求下降比預期快 FedEx已減少貨機班次削減成本

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
聯邦快遞（FedEx）已採削減成本的措施，例如減少部分貨機航班，讓一些飛機停飛。路透
聯邦快遞（FedEx）已採削減成本的措施，例如減少部分貨機航班，讓一些飛機停飛。路透

為因應疲軟的送貨需求，聯邦快遞（FedEx）已採削減成本的措施，例如減少部分貨機航班，讓一些飛機停飛。該公司雖然先前預測貨運需求會趨緩，但沒料到會這麼快發生。

彭博資訊報導，聯邦快遞財務長倫茨（Mike Lenz）8日在Baird全球行業大會上說，新冠疫情帶動電商的紅利消退，美國本季包裹量不如公司原先預估。該公司已暫時停飛23個國內航班和約九個國際航班。聯邦快遞也已減少旗下Ground部門的揀貨據點，並將貨物合併一起運送。

此外，聯邦快遞也正從機隊淘汰較老舊、無效率的飛機。該公司將在今年底前，把MD-10機型完全除役，接著將汰除MD-11。

這些措施都是為了因應消費者花費的轉向服務，而非商品。這種和疫情期間相反的趨勢，對亞洲的業務造成特別大的傷害。倫茨表示，雖然聯邦快遞先前就預測會有這股趨勢，但沒料到會發生得這麼快，「這種轉變的開始、進展速度和變化的程度，都超出我們的預期」。

至於在歐洲，受到俄烏戰爭和能源吃緊的衝擊，該地區需求也陷入疲軟。

倫茨另指出，今年底假期購物旺季的需求仍「穩健」，但會比過去兩年疫情期間來得和緩。

聯邦快遞9月早已示警，在多項因素下，該公司將採取一系列重大措施，最多在今年度削減27億美元的成本。當時該公司還撤回6月發布的全年財測。

國際航班 疫情 俄烏戰爭

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