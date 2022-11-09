馬斯克又賣特斯拉股票39.5億美元 他的財富已縮水一半

特斯拉公司執行長馬斯克在收購社群平台推特的幾天後，賣出至少39.5億美元的特斯拉股票。另一方面，隨著特斯拉股價今年來股價重挫，馬斯克的財富規模已經比去年高峰時「腰斬」。

根據8日在紐約提交的監管文件，馬斯克在11月4日至8日賣出至少1,950萬股特斯拉股票。這使得間接持股減少至約4.456億股。

特斯拉股價8日收盤下跌2.9%至每股191.30美元，若從年初算來，特斯拉今年累計重挫45%，跌幅高於標普500指數的19%，以及科技股為主的那斯達克100指數32%的跌幅。這也反映投資人擔心馬斯克在經營旗下許多高知名度企業時「分身乏術」

現年51歲的馬斯克今年來財富縮水約920億美元，在彭博億萬富豪指數中，財富減損的幅度超越所有其他富豪，堪稱頭號「苦主」，如今馬斯克的財富淨值為1,770億美元。儘管他仍是世界首富，但資產已比去年高峰時的3,400億美元縮水一半，當時特斯拉股價創下每股410美元新高。