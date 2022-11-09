特斯拉市值狂瀉、被股神的波克夏超車 價值股出頭天了？
特斯拉（Tesla）從9月的近期高點迄今下跌超過38%，市值蒸發3,600億美元，把標普500指數第五大企業的地位拱手讓給股神巴菲特的波克夏公司。
特斯拉在8日收盤的公司市值為6,040億美元，相較下，波克夏公司的市值接近6,450億美元，凸顯出在今年經濟大環境動盪之際，高價科技股暴跌，而工業企業表現勝出。
直到今年4月，特斯拉還是1兆美元市值企業俱樂部的成員，但9月以來又遭逢新一波拋售與股價大跌，主因是聯準會的鷹派立場導致成長股重挫，而馬斯克收購社群平台推特過程中的反覆行為引發投資人不安。
Grace Capital投資長法迪斯（Catherine Faddis）表示：「波克夏讓自己做為美國基石的形象，即當人們感到對未來不確定時的可藏身之處。」
美國股市正在見證一個時代的終結，即懷抱積極未來成長計畫、獲得高定價的科技公司不會出錯的時代。現在隨著利率上升促使投資人評估能提供穩定現金流的價值企業，工業和消費景氣的相對韌性正為穩健與穩定的企業提供帶來提振。
由30檔成分股組成的道瓊工業指數今年來表現勝過基準的標普500指數與科技股為主的那斯達克100指數，特斯拉股價今年來重挫46%，波克夏公司僅跌2%。
同時間，蘋果、微軟、Google母公司字母和亞馬遜這四大科技巨擘今年來迄今下跌至少20%。
法迪斯也注意到在當前經濟環境下，波克夏是難以估值的，因為該公司既持有蘋果、微軟等成長公司的股票，也持有像是美國運通這類價值股。波克夏也持有涉及保險、鐵路與電力等各種範圍的未上市公司股權。
B. Riley Wealth首席市場策略師侯根表示：「這是代表是緩慢並穩定贏得當前環境下的比賽。在過去十年來，價值股表現大部分時間都不如成長股，但風水輪流轉，今年勢必有了改變，而且可能持續到明年。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言