特斯拉市值狂瀉、被股神的波克夏超車 價值股出頭天了？

特斯拉（Tesla）從9月的近期高點迄今下跌超過38%，市值蒸發3,600億美元，把標普500指數第五大企業的地位拱手讓給股神巴菲特的波克夏公司。

特斯拉在8日收盤的公司市值為6,040億美元，相較下，波克夏公司的市值接近6,450億美元，凸顯出在今年經濟大環境動盪之際，高價科技股暴跌，而工業企業表現勝出。

直到今年4月，特斯拉還是1兆美元市值企業俱樂部的成員，但9月以來又遭逢新一波拋售與股價大跌，主因是聯準會的鷹派立場導致成長股重挫，而馬斯克收購社群平台推特過程中的反覆行為引發投資人不安。

Grace Capital投資長法迪斯（Catherine Faddis）表示：「波克夏讓自己做為美國基石的形象，即當人們感到對未來不確定時的可藏身之處。」

美國股市正在見證一個時代的終結，即懷抱積極未來成長計畫、獲得高定價的科技公司不會出錯的時代。現在隨著利率上升促使投資人評估能提供穩定現金流的價值企業，工業和消費景氣的相對韌性正為穩健與穩定的企業提供帶來提振。

由30檔成分股組成的道瓊工業指數今年來表現勝過基準的標普500指數與科技股為主的那斯達克100指數，特斯拉股價今年來重挫46%，波克夏公司僅跌2%。

同時間，蘋果、微軟、Google母公司字母和亞馬遜這四大科技巨擘今年來迄今下跌至少20%。

法迪斯也注意到在當前經濟環境下，波克夏是難以估值的，因為該公司既持有蘋果、微軟等成長公司的股票，也持有像是美國運通這類價值股。波克夏也持有涉及保險、鐵路與電力等各種範圍的未上市公司股權。

B. Riley Wealth首席市場策略師侯根表示：「這是代表是緩慢並穩定贏得當前環境下的比賽。在過去十年來，價值股表現大部分時間都不如成長股，但風水輪流轉，今年勢必有了改變，而且可能持續到明年。」