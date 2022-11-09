美國期中選舉初步出口民調：選民最關心通膨和墮胎議題

被視為對美國總統拜登期中考的期中選舉8日登場，參眾兩院由哪黨當家廣受外界關注，根據愛迪生研究機構（Edison Research）為美國有線電視新聞網（CNN）和其他媒體所做的全國初步出口民調，結果顯示，選民最在意的議題是通貨膨脹和墮胎。

CNN報導，大約三分之一的選民認為通膨是這次投票最重要的議題，約27%選民認為是墮胎，其餘選民大致上選擇犯罪、槍枝政策和移民為主要關心議題。

大部份選民對於經濟的看法是悲觀的，只有大約四分之一人對於目前的經濟狀況持正面態度，約四分之三人持負面態度，約40%民眾表示經濟狀況非常糟。

報導指出，這次比2018年期中選舉更為悲觀，當時68%選民表示經濟狀況優良或良好，而在2020年總統大選時則有49%選民持相同看法。

在本次期中選舉中，約46%選民表示，他們的家庭財務狀況在過去兩年中惡化，只有約五分之一的人稱家庭經濟狀況有所改善。