快訊

世界史上最高！連40摃美「威力球」頭獎開出 1人獨得651億彩金

普亭發射核武的時機？俄國「毀滅邊緣」心理戰

美國期中選舉初步出口民調：選民最關心通膨和墮胎議題

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
被視為對美國總統拜登期中考的期中選舉8日登場，參眾兩院由哪黨當家廣受外界關注，根據愛迪生研究機構（Edison Research）為美國有線電視新聞網（CNN）和其他媒體所做的全國初步出口民調，結果顯示，選民最在意的議題是通貨膨脹和墮胎。法新社
被視為對美國總統拜登期中考的期中選舉8日登場，參眾兩院由哪黨當家廣受外界關注，根據愛迪生研究機構（Edison Research）為美國有線電視新聞網（CNN）和其他媒體所做的全國初步出口民調，結果顯示，選民最在意的議題是通貨膨脹和墮胎。法新社

被視為對美國總統拜登期中考的期中選舉8日登場，參眾兩院由哪黨當家廣受外界關注，根據愛迪生研究機構（Edison Research）為美國有線電視新聞網（CNN）和其他媒體所做的全國初步出口民調，結果顯示，選民最在意的議題是通貨膨脹和墮胎

CNN報導，大約三分之一的選民認為通膨是這次投票最重要的議題，約27%選民認為是墮胎，其餘選民大致上選擇犯罪、槍枝政策和移民為主要關心議題。

大部份選民對於經濟的看法是悲觀的，只有大約四分之一人對於目前的經濟狀況持正面態度，約四分之三人持負面態度，約40%民眾表示經濟狀況非常糟。

報導指出，這次比2018年期中選舉更為悲觀，當時68%選民表示經濟狀況優良或良好，而在2020年總統大選時則有49%選民持相同看法。

在本次期中選舉中，約46%選民表示，他們的家庭財務狀況在過去兩年中惡化，只有約五分之一的人稱家庭經濟狀況有所改善。

美國期中選舉 拜登 美國 通膨 墮胎

延伸閱讀

期中選舉為挺烏添變數 澤倫斯基籲美國保持團結

外媒：對中國大陸晶片出口管製 美國或將為此付出沉重代價

拜習會有譜？ 印尼總統：美中領袖均將出席G20峰會

呂秀蓮嗆馬斯克「勿為財富犧牲台灣」 12日辦遊行呼籲反戰

相關新聞

美國期中選舉初步出口民調：選民最關心通膨和墮胎議題

被視為對美國總統拜登期中考的期中選舉8日登場，參眾兩院由哪黨當家廣受外界關注，根據愛迪生研究機構（Edison Rese...

美期中選舉今揭曉 民主黨若輸參眾任何一院「對拜登恐都是災難」

等同歷任美國總統施政中期評比的期中選舉投票，八日由佛蒙特州在當地時間早上五點（台灣時間八日晚間六點）揭開序幕，國會眾議院...

川普拚重返白宮 終極測試

美國八日舉行的期中選舉，是對前總統川普影響力的終極測試，兩百五十多位獲他背書共和黨候選人的命運，影響川普二○二四年重返白...

選民不滿通膨 拜登難改選軸

美國總統拜登及民主黨盟友一直希望把選戰討論焦點轉移到就業市場回溫及其他施政成就，但關心通膨的選民並不領情。

選前之夜最後造勢 川普罵彈劾他兩次的裴洛西「畜牲」

國會山莊報報導，美國前總統川普7日晚間在俄亥俄州戴頓一場造勢活動上，罵投票彈劾他兩次的眾院議長裴洛西是「畜牲」（anim...

美期中選舉／假消息捲土傳來！聲稱干預選舉、呼籲使用暴力

美國期中選舉8日投票，而具有誤導性的煽動影片又重新開始流傳，更毫無根據地聲稱「共和黨選民被禁止參加民意調查」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。