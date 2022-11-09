鞏固幣圈霸主地位！趙長鵬收購爆危機的加密交易所FTX

全球最大加密貨幣交易所幣安已經與競爭同業FTX執行長班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried，以下簡稱SBF）達成協議，收購後者的加密貨幣交易所FTX.com ，在FTX陷入流動性危機之際出手，也讓幣安創辦人兼執行長趙長鵬進一步鞏固在幣圈的霸主地位。

趙長鵬8日推文表示，FTX出現「嚴重的流動性吃緊」，在FTX請求幣安協助後，公司「簽署了一份不具約束力」的協議，意向是「全面收購http://FTX.com」，並協助因應流動性緊縮。

但趙長鵬也說，幣安將在未來幾天執行全面的盡職調查，該公司有權隨時退出交易。

SBF稍後在推特證實上述協議。雙方未公布交易條件。

這項交易代表今年稍早還獲得私人投資者估值達320億美元、想躍居加密巨擘的FTX陷入災難性的崩潰。

此外，這項交易也是極具戲劇性，先是趙長鵬與SBF之間長達數月的激烈爭執公開化，接著在SBF旗下機構爆出財務疑雲後，趙長鵬推文宣布幣安將出清公司持有的5.3億美元FTT代幣（FTX發行的交易所代幣），此舉動搖了市場對FTX財務狀況的信心，也促使用戶們離開成立三年的FTX交易平台。在達成收購協議的前一天，SBF還推文向市場喊話，FTX上的資產「情況良好」。

據路透報導，SBF的員工透露，在8日上午前的過去72小時，FTX遭遇約60億美元的撤資。

幣安這次的收購將讓市值超過1兆美元的加密產業重塑版圖。幣安和趙長鵬是FTX最早的投資者之一。SBF在推文中表示，幣安將成為 FTX.com的「第一個，也是最後一個」投資者。

這次的收購僅影響FTX的非美國事業FTX.com。至於美國事業FTX.us將維持獨立於幣安。然而，根據2021年的稽核結果，美國業務僅佔FTX公司總營收的5%。FTX總部位於SBF所在的巴哈馬。

在幣安宣布收購協議後，FTT代幣短暫上漲後又暴跌逾五成。由於市場對FTX與其姊妹交易公司Alameda Research的償付能力湧現疑慮，FTT在7日晚間開始遭遇大規模拋售。趙長鵬在一條推文中表示，他預期隨著事情發展，「FTT在未來幾天內將高度動盪」。

8日稍早，FTX已經暫停該平台的提領作業，此前被嚇壞的投資人爆發擠兌潮，主要是趙長鵬在上周末期間說要出清FTT的推文動搖了投資人的信心。