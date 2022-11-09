快訊

世界史上最高！連40摃美「威力球」頭獎開出 1人獨得651億彩金

普亭發射核武的時機？俄國「毀滅邊緣」心理戰

油價跌…大陸堅持清零仍打擊需求前景 金價基本金屬全漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油價格周二下跌，大陸重申堅持嚴格的新冠肺炎疫情清零政策掩蓋全球燃油庫存下降的影響。黃金漲至一個月來高點，因美元跌至9月中旬以來最低，吸引了新的黃金買盤。銅等基本金屬亦走揚。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下跌

西德州中級原油（WTI）期貨大跌3.1％，結算價低於每桶89美元；布蘭特原油期貨跌破每桶96美元；中國大陸重申堅持「動態清零」總方針不動搖，令原油市場本周一開始就面臨沉重壓力。

紐約市場12月交割的WTI原油期貨下跌2.88美元，結算價報每桶88.91美元； 1月交割的布蘭特原油期貨下跌2.36美元，至每桶95.36美元。

「布蘭特原油目前徘徊在每桶100美元以下，但石油市場似乎相信，只需要一條消息就可推動市場突破這一重要關口，」 Oanda Corp.高級市場分析師Ed Moya說：「能源交易員仍然相信，即使中國重新開放略微延遲，石油市場在整個冬季仍將保持緊張。」

貴金屬和基本金屬上漲

黃金升至一個月高點，因美元跌至9月中旬以來最低，吸引了新的黃金買盤。金價一度上漲2.5%，至10月6日以來最高。美元下跌有助提振黃金對外國投資人的吸引力，大宗商品價格上漲也帶動銅價走高。

「在不到兩分鐘的時間裡買入一百萬英兩黃金，推動價格上漲近一個百分點，這表明有新的買盤，」Heraeus Precious Metals駐紐約的高級交易員Tai Wong說：「金價自8月以來首次守住50日移動均線，也增強了利多信心。」

紐約時間下午4:03，現貨黃金上漲2.2%，至每英兩1,712.11美元；白銀、白金和鈀金均上漲。

工業金屬方面，倫敦金屬交易所(LME)銅價上漲2.5%，結算價報每噸8,115.50美元，收復了周一的部分失地。LME其他主要金屬也上漲，鎳上漲2.6%，錫上漲3.8%。

紐約 金價 油價

延伸閱讀

貴州拚大數據 數位經濟增速冠全陸

華為：5年培養300萬ICT人才

輝達出貨大陸 降規生產

陸祭減稅福利 台商停看聽

相關新聞

等待期中選舉結果 美股連漲三日、道瓊上漲333點

由於投資人等待期中選舉結果，可能會影響未來的政府支出和監管水平，美股上漲。

美國通膨全怪拜登？克魯曼：共和黨政策只會讓通膨更糟

美國期中選舉共和黨聲勢壯大，一般認為通貨膨脹居高不下是現任拜登政府惹民怨的頭號原因。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼則...

美國期中選舉初步出口民調：選民最關心通膨和墮胎議題

被視為對美國總統拜登期中考的期中選舉8日登場，參眾兩院由哪黨當家廣受外界關注，根據愛迪生研究機構（Edison Rese...

德國經濟部長：中國對德國半導體行業的投資將面臨更高障礙

集微網消息，德國經濟部長羅伯特·哈貝克（Robert Habeck）今天表示，中國對德國半導體行業的投資面臨更高的障礙，並補充說這也適用於計劃收購Elmos晶片工廠的計劃。

加密幣8日重摔…比特幣跌17% 幣安收購FTX牽動市場神經

比特幣等加密貨幣8日全線暴跌，比特幣一度重挫17%，向下直探17,000萬美元關卡，稍後又回升至18,000美元之上，劇...

美元指數連三跌至近二月谷底 Fed選後恐面臨政治壓力

美元指數周二連續三天下跌，投資人在美國國會期中選舉結果出爐之前推高美股，如今看來，只有周四公布的美國消費者物價數據才能扭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。