油價跌…大陸堅持清零仍打擊需求前景 金價基本金屬全漲

國際原油價格周二下跌，大陸重申堅持嚴格的新冠肺炎疫情清零政策掩蓋全球燃油庫存下降的影響。黃金漲至一個月來高點，因美元跌至9月中旬以來最低，吸引了新的黃金買盤。銅等基本金屬亦走揚。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下跌

西德州中級原油（WTI）期貨大跌3.1％，結算價低於每桶89美元；布蘭特原油期貨跌破每桶96美元；中國大陸重申堅持「動態清零」總方針不動搖，令原油市場本周一開始就面臨沉重壓力。

紐約市場12月交割的WTI原油期貨下跌2.88美元，結算價報每桶88.91美元； 1月交割的布蘭特原油期貨下跌2.36美元，至每桶95.36美元。

「布蘭特原油目前徘徊在每桶100美元以下，但石油市場似乎相信，只需要一條消息就可推動市場突破這一重要關口，」 Oanda Corp.高級市場分析師Ed Moya說：「能源交易員仍然相信，即使中國重新開放略微延遲，石油市場在整個冬季仍將保持緊張。」

貴金屬和基本金屬上漲

黃金升至一個月高點，因美元跌至9月中旬以來最低，吸引了新的黃金買盤。金價一度上漲2.5%，至10月6日以來最高。美元下跌有助提振黃金對外國投資人的吸引力，大宗商品價格上漲也帶動銅價走高。

「在不到兩分鐘的時間裡買入一百萬英兩黃金，推動價格上漲近一個百分點，這表明有新的買盤，」Heraeus Precious Metals駐紐約的高級交易員Tai Wong說：「金價自8月以來首次守住50日移動均線，也增強了利多信心。」

紐約時間下午4:03，現貨黃金上漲2.2%，至每英兩1,712.11美元；白銀、白金和鈀金均上漲。

工業金屬方面，倫敦金屬交易所(LME)銅價上漲2.5%，結算價報每噸8,115.50美元，收復了周一的部分失地。LME其他主要金屬也上漲，鎳上漲2.6%，錫上漲3.8%。