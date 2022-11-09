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美元指數連三跌至近二月谷底 Fed選後恐面臨政治壓力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元升值0.7%，報145.57日圓。路透
日圓兌美元升值0.7%，報145.57日圓。路透

美元指數周二連續三天下跌，投資人在美國國會期中選舉結果出爐之前推高美股，如今看來，只有周四公布的美國消費者物價數據才能扭轉美元頹勢。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.5%至109.623，跌至9月13日來最低。歐元兌美元升值0.5%，至1.0072。日圓兌美元升值0.7%，報145.57日圓。

共和黨可望掌控眾院，將阻礙總統拜登推動的政策議程。三菱日聯金融集團的策略師指出，這種情況最終可能不利美元，如果美國經濟急劇放緩或陷入衰退，府院僵局將阻礙財政支持政策的及時實施，「在這種情況下，聯準會（Fed）將承受更大的壓力，需要通過寬鬆貨幣政策來為經濟提供支持。因此，這可能進一步支持我們所預期的美元強勢將在明年逆轉。」

投資人也關注周四公布的美國通膨數據，根據彭博調查經濟學家所得預估中值，美國10月CPI年增幅料從9月的8.2%放緩至7.9%，核心通膨率料從6.6%降至6.5%。

日本外匯存底10月出現歷史上第二大單月降幅，因當局動支6.35兆日圓(433.7億美元)進行干預以支持日圓。

比特幣暴跌11.5%，至18,227.00美元，稍早曾觸及2020年11月以來最低。

通膨 美國期中選舉

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