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等待期中選舉結果 美股連漲三日、道瓊上漲333點

美股看好選後行情連三日上漲 信心一度受加密幣打壓

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人顯然看好選後美國政府出現府院分治的局面。美聯社
投資人顯然看好選後美國政府出現府院分治的局面。美聯社

美國股市周二收漲，美國期中選舉當天投票，將決定美國國會的控制權，投資人押注將會出現府院分治局面，同時，加密幣市場暴跌一度動搖投資人信心。

美國股市早盤上揚，但盤中標普500指數和那斯達克綜合指數一度下跌，收盤前再度反彈，但不及早盤的漲幅。標普500指數上漲21.31點，至3828.11點，漲幅0.6%。那斯達克綜合指數上漲51.68點，至10616.20點，漲幅0.5%。道瓊工業指數上漲333.83點，至33160.83點，漲幅1%。

在標普500指數的11大類股中，10個收高，材料股領漲。

費城半導體指數上漲2.2%，連續三天漲幅在2%之上。台積電ADR大漲3.6%。輝達（Nvidia）漲2.1%，此前該公司表示已開始為中國大陸生產一款處理器。

美國基準公債殖利率連續四天上漲後下跌。10年期公債殖利率從周一的4.212%微降至4.125%。

在最大加密貨幣交易所幣安宣布收購流動性告急的FTX後，比特幣大跌，股市信心也受到一定打壓。Coinbase Global和Microstrategy在內的加密幣類股大跌。

投資人關注可能陷入拉鋸的美國期中選舉。周二投票將決定眾院435個席位和參議院約35個席位勝負誰屬，專家認為，可能還要等上幾天，才能明確知道誰獲勝。民調顯示，共和黨贏得眾院多數席位的可能性很大，參議院由誰掌控的競爭則相當激烈。

U.S. Bank Wealth Management首席股票策略師Terry Sandven說：「總的來說，金融市場喜歡政治僵局。某種程度上說，變化將是緩慢且逐漸演變的，府院分立的政府當然會提供這樣的環境。」

幣安創始人，億萬富豪趙長鵬周二宣布將收購規模較小的競爭對手FTX.com。由於他在推文中提到雙方簽署的意向書不具約束力，市場對這項交易的前景忐忑不安，比特幣在最長反彈後開始了大幅下跌。

Themis Trading交易部聯合經理Joe Saluzzi說：「有些投資人會先賣再說，所幸加密貨幣是孤立的，有自己的行情，不是股票市場的一部分。」

但對多數人來說，市場面臨的最大阻力是聯準會（Fed）緊縮政策，周四的CPI報告將是繼9月份核心CPI創下40年高點後市場將面臨的下一個風險事件。即使物價漲幅開始放緩，CPI仍遠高於Fed的舒適區。

製藥商安進大漲近6%，創下歷史新高，該公司公布膽固醇藥物和肥胖症治療有關的積極數據，為道瓊工業指數大盤帶去提振。

電子遊戲發行商Take-Two崩跌近14%，該公司調降年度銷售預測。叫車公司Lyft重挫23%，該公司預測的本季營收低於華爾街預期。

美國期中選舉 指數 標普

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