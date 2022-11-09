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德國經濟部長：中國對德國半導體行業的投資將面臨更高障礙

集微網／ 集微網

德國經濟部長哈貝克。路透
德國經濟部長哈貝克。路透

集微網消息，德國經濟部長羅伯特·哈貝克（Robert Habeck）今天表示，中國對德國半導體行業的投資面臨更高的障礙，並補充說這也適用於計劃收購Elmos晶片工廠的計劃。

總部位於德國多特矇德（Dortmund）的芯片製造商Elmos表示，德國政府很可能會阻止中資企業收購Elmos晶片廠。

據報道，德國經濟部一直在審查Elmos將工廠出售給競爭對手Silex的交易，Silex是賽微電子位於瑞典的控股子公司。

Elmos表示，這筆交易在「新發展」中，「很可能會被禁止」。

事實上，德國經濟部原本「已向各方表示，這筆交易很可能會獲得批准」。

然而，近日Elmos表示，將在「收到最終評估結果後」檢視下一步的行動。

德國 半導體

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中資企業收購Elmos晶片廠案 德國可能會阻止

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