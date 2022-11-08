Gogoro強攻印度市場 執行長陸學森：印度是必爭之地

台灣電動機車新創公司Gogoro執行長暨創辦人陸學森表示，自家智慧電池交換技術在印度市場大有可為，現正搶攻印度電動車市場市占。印度電動車市場規模，到2030年時預料將擴大至當前水準的400倍。

陸學森7日接受彭博電視專訪時說：「印度是兵家必爭之地，我們的技術正在此處產生影響。」他指出，Gogoro正在精進自家技術和進行微調，以滿足印度市況。

Gogoro上周與印度電動車服務平台業者Zypp Electric合作，將在新德里試點營運。陸學森表示，Gogoro將密切觀察自家技術在印度氣候條件下的表現。

印度政府正加快腳步推廣電動機車和電動人力車，並於今年稍早推出智慧電池交換計畫。印度預估，本地電動車產業的投資額到2030年將大增至200億美元，比2021年的60億美元增加逾兩倍。

陸學森表示，Gogoro在台灣的智慧電池交換站數量已超過加油站。他也說，與印度機車製造商Hero Moto和「其他即將合作的夥伴」的商業化，是擴大印度事業的關鍵所在。