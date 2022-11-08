不滿美國區域霸權 墨西哥決自辦峰會

美洲的事情，不都是美國說得算！墨西哥總統歐布拉多7日宣布，將舉行中南美峰會與拉丁美洲的各國元首見面，目前智利、厄瓜多、阿根廷等國家的總統都將前往墨西哥與會。歐布拉多長期不滿由美國主導的美洲國家組織（OAS）對各國決策指手畫腳，因此想另起爐灶，趁拉美許多左派總統當選之時進行規劃。

擺脫美國控制

根據《美聯社》報導，歐布拉多7日表示，希望邀請拉美國家的總統參加11月23日至25日舉行的領袖峰會，這場峰會並非在美洲國家組織（OAS）的框架下，而是歐布拉多自己邀請。歐布拉多也透露，目前智利、阿根廷、厄瓜多、祕魯、哥倫比亞都確定會參加。

另外，剛當選的巴西總統魯拉還未確認是否會出席。《美聯社》提到，綜觀這些國家的元首，只有厄瓜多總統拉佐被歸類為右派，其它都是左派政黨出身。歐布拉多長期以來就表達對於美國主導的OAS不滿，包括之前峰會時美國並未邀請尼加拉瓜、委內瑞拉與古巴的元首參加峰會，曾讓歐布拉多非常不滿，才決定另起爐灶。

歐布拉多希望改革OAS，甚至成立拉丁與加勒比海美洲社群等新組織，降低美國在中南美洲的影響力。不過《富比世雜誌》說，歐布拉多任內人權表現不佳，還要求媒體不要報導關於他的負面新聞，在美國將移民驅趕回墨西哥時，也不願給這些移民居留權，形象不是很好。

列強於拉美競逐

《洛杉磯時報》提到，美國先前曾在美洲峰會宣示，要讓區域國家減少移民、促進經濟成長、對抗氣候變遷與從疫情中復原。但墨西哥、智利、玻利維亞與宏都拉斯等國政府，都對美國抵制委內瑞拉等國的行為感到疑慮。

中南美洲自美國推出「門羅主義」以來，長期都被視為美國「後院」，但近年來中國、俄羅斯都積極拉攏美洲地區的國家，包括尼加拉瓜、巴拿馬等國與台灣斷交，委內瑞拉倚靠中國、俄羅斯經濟援助，巴西、祕魯等國向中國購買疫苗，也讓中美在美洲地區的地緣競爭顯得更加白熱化。

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