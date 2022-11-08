輝達證實向中國提供A800先進晶片 符合美出口管制

輝達（Nvidia）7日證實，正在中國大陸供應一種新的先進晶片，同時符合近期美國為了防範先進技術落入大陸手中而設下的出口管制新規定。

此前路透報導，大陸電腦業者在廣告中行銷他們的產品採用輝達這款新晶片。輝達對此報導予以回應。

輝達這款名為A800的晶片代表著美國半導體業者首次傳出為遵循美國出口新規定，而為大陸打造先進晶片的消息。輝達先前曾表示，美國新的出口限制措施將導致營收損失數億美元。

美國政府在10月正式宣布的規定，實際上是禁止先進微晶片與生產先進片的設備出口至中國大陸，這是阻撓大陸半導體產業和軍事的行動之一。

輝達和超微（AMD）在8月都表示，他們的先進晶片被列入美國商務部的出口管制清單內，包括輝達資料中心晶片A100也入列。最新傳出在大陸銷售的輝達A800晶片可被用於代替A100。這兩款晶片都是繪圖處理器（GPU）。

這類先進晶片的售價每塊可達數千美元。

輝達發言人在給路透的聲明中表示：「輝達A800 GPU在第3季生產，是給予大陸客戶的輝達A100 GPU替代品。A800符合美國政府有關出口管制的明確測試，無法透過修改程式超越它。」

輝達不願對該公司是否向美國商務部諮詢這款新晶片置評。美國商務部發言人也拒絕置評。

大陸主要伺服器製造商至少有兩個網站顯示在他們的產品中提供A800晶片，其中一款產品先前在行銷內容中顯示它是使用A100晶片。