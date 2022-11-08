大陸堅持清零打擊油價和銅價 金價小跌

中國大陸繼續堅持新冠肺炎疫情清零政策打擊了需求反彈的希望，原油價格周一下跌，倫敦金屬交易所(LME)銅價和鋁價創一周來最大跌幅。黃金小跌，美國期中選舉結果和通膨數據揭曉前，投資人不願大舉下注。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下跌

西德州中級原油（WTI）經歷了一天的動盪交易後收在接近每桶92美元的價位；由於中國表示將堅持清零政策，大多數大宗商品周一都走低。

12月交割的WTI原油期貨下跌82美分，結算價報每桶91.79美元。 1月交割的布蘭特原油期貨下跌65美分，至每桶97.92美元。

「短線基本面近來在向看漲方向發展，」 Bok Financial Securities 高級副總裁Dennis Kissler在一份市場報告中寫道，「然而，今天上午有關中國可能不會像上周所期待的那樣放鬆新冠限制措施的消息，給市場造成壓力」。

近幾周來，石油受到中國需求前景不確定性、俄羅斯石油出口即將受到制裁、OPEC及其盟友減產決定等多種因素的衝擊。對全球經濟放緩和貨幣政策收緊的擔憂也引發了價格波動。不過，儘管對長期需求感到憂心，但燃料庫存仍然緊張，推動布蘭特原油向每桶100美元回升，周一盤中布蘭特原油一度達到每桶99.56美元。

銅鋁大跌

倫敦金屬交易所(LME)銅價和鋁價創一周來最大跌幅，此前中國重申堅持動態清零政策，引發上周激勵風險資產大漲的防疫鬆動憧憬受挫。

金瑞期貨在報告中表示，銅價下跌是在修正圍繞中國可能重開的過度樂觀情緒。不過，該機構稱，由於中國官員還暗示可能會減少過度防疫，這種回調可能是短暫的。

中國的進出口雙雙意外出現兩年多來的首次下降，也讓中國這個頭號金屬消費國需求前景承壓。

Liberum Capital分析師Tom Price在報告中寫道，隨著中國新增病例增加，有關冬季到來前放鬆防疫限制的樂觀預期似乎並不理性。

倫敦時間下午5:53，LME銅價下跌2.3%，結算價報每噸7,914.50美元，鋁價下跌0.8%。其他金屬漲跌互見，鋅價和鉛價上漲，而鎳價下跌。

金價小跌

黃金小幅走低，儘管美元再度下跌，金價未能延續上周五的漲勢。

Oanda高級市場策略師Ed Moya表示，「黃金本周面臨兩件大事，期中選舉和一份重要的通膨報告。鑒於不確定性仍高，黃金交易員建倉可能會有限，」，他認為向上空間將有限。

截至紐約時間下午2:53，現貨黃金下跌0.4%，至每英兩1,675.83美元；紐約商品交易所12月黃金期貨上漲0.2%，結算價1,680.50美元。銀價下跌，而白金和鈀金小漲。