追隨費半反彈 台積電ADR連二日上漲
台積電ADR周一上漲0.5%，收在62.76美元，較台北交易溢價3.3%，費城半導體指數上漲2.2%。
美國股市周一大漲，投資人關注周二決定國會控制權誰屬的期中選舉，臉書母公司Meta Platforms股價因傳出裁員消息而大漲。標普500指數收盤上漲1%，報3,806.90點；那斯達克綜合指數漲0.9%，報10,564.52點；道瓊工業指數大漲423.78點，漲幅1.31%，收在32,827.00點。
台灣加權股價指數昨天上漲197.02點收在13,223.73點，台積電漲2.1%收在390.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 89.24 +2.39 84.50 5.61
中華電 CHT 107.25 -0.54 108.00 -0.69
台積電 TSM 402.94 +0.45 390.00 3.32
聯電 UMC 40.90 +2.08 40.05 2.12
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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