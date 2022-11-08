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追隨費半反彈 台積電ADR連二日上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一上漲0.5%，收在62.76美元，較台北交易溢價3.3%，費城半導體指數上漲2.2%。

美國股市周一大漲，投資人關注周二決定國會控制權誰屬的期中選舉，臉書母公司Meta Platforms股價因傳出裁員消息而大漲。標普500指數收盤上漲1%，報3,806.90點；那斯達克綜合指數漲0.9%，報10,564.52點；道瓊工業指數大漲423.78點，漲幅1.31%，收在32,827.00點。

台灣加權股價指數昨天上漲197.02點收在13,223.73點，台積電漲2.1%收在390.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 89.24 +2.39 84.50 5.61

中華電 CHT 107.25 -0.54 108.00 -0.69

台積電 TSM 402.94 +0.45 390.00 3.32

聯電 UMC 40.90 +2.08 40.05 2.12

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電

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