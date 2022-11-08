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鴻海砸1.7億美元投資Lordstown 將共同開發新款電動車

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國電動皮卡新創業者Lordstown Motors。路透
美國電動皮卡新創業者Lordstown Motors。路透

美國電動皮卡新創業者Lordstown Motors同意將一大批股票賣給製造合作夥伴鴻海，並且讓鴻海取得兩席董事席次，重新調整雙方電動車製造合作夥伴關係的條件。

根據7日發表的聲明，鴻海透過購買優先股與18.3%普通股的方式，向Lordstown Motors投資多達1.7億美元。這項協議將取代雙方先前的合資事業，也需要經過美國外來投資審查委員會（CFIUS）的審查。

在這項加碼的投資中，鴻海將取得多達7,000萬美元的普通股，以及多達1億美元的A輪可轉換優先股。

Lordstown將把出售這批普通股所取得的資金用於一般的企業用途，並把出售優先股所取得的資金用於與鴻海合作新電動車計畫的初期開發與設計活動。

鴻海和Lordstown Motors表示，他們將共同開發他們的第一款電動汽車，但不願多加提供細節。

消息出爐後，Lordstown股價在7日盤後應聲飆漲逾10%至每股2.05美元。

美國 創業

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