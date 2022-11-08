美股連二日上漲 Meta勁揚 投資人看好美大選帶動行情

美國股市周一大漲，投資人關注周二決定國會控制權誰屬的期中選舉，臉書母公司Meta Platforms股價因傳出裁員消息而大漲。

標普500指數收盤接近盤中高點，11大類股中只有3個下跌。道瓊指數表現出色，盤中一度上漲1.5%，醫療股領漲。羅素2000指數也上漲，午後扭轉跌勢。

標普500指數收盤上漲1%，報3,806.90點；那斯達克綜合指數漲0.9%，報10,564.52點；道瓊工業指數漲423.78點，漲幅1.31%，收在32,827.00點。

費城半導體指數大漲2.2%，延續上個交易日大漲4.6%之勢。

美股在期中選舉前連續二日走高。摩根士丹利的Michael Wilson說，民調顯示共和黨將至少拿下國會兩院中的眾院，為債券殖利率走低和股價上漲提供了潛在的催化劑。

「股市已經提前投票了嗎？」研究公司Yardeni Research創始人Ed Yardeni談及標普500指數從10月份的低點反彈時表示，「如果歷史可資借鑒，期中選舉可能會在未來幾個月進一步提振股價。我們的經濟軟著陸預期，如果實現的話，可能會成為股市的又一助力。」

Baird投資策略分析師Ross Mayfield說：「共和黨控制眾議院或參議院的可能性非常高，因此肯定會在未來幾年出現某種形式的僵局。這可能會讓增稅成為泡影，任何可能被視為造成通膨的大規模支出也成為泡影。」

目前為止，樂觀情緒蓋過了諸多顧慮，包括對於聯準會（Fed）堅決對抗通膨、美國企業顯現承壓跡象以及中國大陸宣布將堅持動態清零政策的疑慮。

Meta 大漲逾6%，有報導稱該公司計劃本周開始大規模裁員。今年以來，Meta已下跌逾70%。最近受到打擊的微軟和Alphabet漲幅均超過2%，對標普500指數漲幅貢獻不少。

特斯拉大跌5.0%，對標普500指數拖累最大，在執行長馬斯克收購推特之後，特斯拉延續跌勢。

蘋果（Apple）收盤反彈0.4%，有報導說，蘋果預料今年iPhone 14手機的產量將比最初預期的至少減少300萬支，導致蘋果股價下跌，不過之後出現反彈。

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley在報告中表示，「考慮到我們本周可能不一定能知道國會的構成，周四的CPI數據將再次變得格外重要，」「即使本周公布的CPI數據優於預期，很可能也只會帶來非常短期的反彈。」

中國衛健委重申將堅持「動態清零」總方針不動搖之後，在美上市中資股周一下跌。那斯達克金龍中國指數跌逾1%。