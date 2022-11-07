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不排除就巨額補貼告上世貿 法國財長：美通膨法威脅歐企

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
法國財長勒梅爾7日籲歐盟堅決反對美國通膨法的巨額補貼措施。法新社
法國財長勒梅爾7日籲歐盟堅決反對美國通膨法的巨額補貼措施。法新社

法國財長勒梅爾7日表示，美國新的《通膨削減法》（IRA）對歐洲企業構成重大威脅，歐盟必須堅決反對，向美國的巨額補貼做出團結且強有力的回應。

勒梅爾告訴法國媒體BFMTV與RMC：「我們必須清楚告訴我們的美國夥伴，這對我們是個重大問題，因為這項法律可能對法國產業與歐洲造成重大衝擊。」

在接受德國商報等多家歐媒訪問時也指出，由於美歐之間的能源價格差異，歐洲企業已經處於競爭劣勢。IRA提供的巨額補貼，以及同樣實施大量補貼的中國大陸，恐讓這一差距進一步擴大。

他還譴責IRA補貼措施違反世貿組織（WTO）規定，並稱歐盟不排除向世貿組織提告。

歐洲產業界擔心，IRA為美國工廠製造的合格零件提供稅收抵免，恐讓歐洲的潛在投資流失。今年8月簽署成為法律的IRA，還為製造再生能源零件的新工廠，或產線升級後的工廠提供30%的稅收抵免優惠。

美國 法國 歐盟

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