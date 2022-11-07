快訊

薑母鴨、麻油雞NG！確診後冬令怎進補 中醫師揭最適宜組合

陳時中牽人妻照延燒 游淑慧再爆：丈夫剛好醫療過失訴訟逆轉

Fed升息衝擊股市 也讓巴菲特滿手現金的公司大賺利息錢

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Fed不斷升息，讓「股神」巴菲特的波克夏公司大賺利息收入。路透
Fed不斷升息，讓「股神」巴菲特的波克夏公司大賺利息收入。路透

「股神」巴菲特掌管的波克夏公司，正迅速成為美國利率大幅上升的主要受益者，因為帳上的現金因聯準會（Fed）升息而賺進豐厚的利息收入。

波克夏5日說，截至今年第3季，帳上現金高達近1,090億美元，所賺取的利息收入達3.97億美元，為去年同期的近三倍，主因是受惠於短期利率上升。相較下，波克夏上季淨虧損26.9億美元，原因是持股價值隨股市下跌而縮水。

波克夏的現金資產絕大多數為國庫券、銀行帳戶和貨幣市場帳戶內的存款，相關利率因Fed大舉升息而迅速上升。Fed上周把聯邦資金利率升至3.75%~4%，交易員預估明年將突破5%。

儘管Fed的緊縮政策使金融市場陷入動盪，波克夏持股的價值也受衝擊，但利率上升總算為持有現金的企業和民眾帶進收益。

美國投資公司協會（ICI）資料顯示，散戶在貨幣市場帳戶持有的現金，已衝上歷史新高水準。

波克夏 Fed 美國

延伸閱讀

比起名車 為什麼有錢人更常開二手Toyota、Honda？

股市真有「二八法則」嗎 ？近期一直破底 網曝：要看總損益

馬斯克：我和巴菲特不同 有在打造東西

做不到這點 你這輩子只能當青貧族！巴菲特點出一般人「最大錯誤」

相關新聞

Fed升息衝擊股市 也讓巴菲特滿手現金的公司大賺利息錢

「股神」巴菲特掌管的波克夏公司，正迅速成為美國利率大幅上升的主要受益者，因為帳上的現金因聯準會（Fed）升息而賺進豐厚的...

馬斯克推特藍勾方案熱議 普亭官方推特已被脫勾？

馬斯克（Elon Musk）完成440億美元的推特收購案後，推出以每月收費8美元（約新台幣256元）來提供身分認證的「藍勾勾」方案引發討論，眼尖的網友便發現俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的官方推特似乎也默默失去「藍勾勾」。外媒報導，推特帳號「@runews」6日貼出圖片，只見俄羅斯總統普亭的官方推特「@KremlinRussia_E」原本在名字右側有官方的「藍勾勾」認證，如今已經被移除，推文中還諷刺地表示「哦...有人剛剛移除俄羅斯總統的推特帳號認證」，最後還標記馬斯克。

美企利潤縮水 高盛調降今明後年標普500指數獲利預測

高盛集團調降標普500指數企業今年到後年的獲利預測，理由是業者第3季利潤萎縮，預告前景更加不妙。

不被認證？ 普亭官方推特帳號「藍勾勾」竟被移除

馬斯克（Elon Musk）完成440億美元的推特收購案後，推出以每月收費8美元（約新台幣256元）來提供身分認證的「藍...

衛報：英財相韓特擬提出規模600億英鎊加稅和減支計畫

衛報引述知情人士報導，英國財相韓特（Jeremy Hunt）擬於17日推出規模高達600億英鎊（約678.2億美元...

日光節約時間結束 台灣時間今晚10點半美股才開盤

美國已在當地時間6日凌晨2時結束日光節約時間，將時鐘撥慢一小時，代表美股7日交易時間變成台灣時間周一晚間10時30分至次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。