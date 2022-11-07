Fed升息衝擊股市 也讓巴菲特滿手現金的公司大賺利息錢
「股神」巴菲特掌管的波克夏公司，正迅速成為美國利率大幅上升的主要受益者，因為帳上的現金因聯準會（Fed）升息而賺進豐厚的利息收入。
波克夏5日說，截至今年第3季，帳上現金高達近1,090億美元，所賺取的利息收入達3.97億美元，為去年同期的近三倍，主因是受惠於短期利率上升。相較下，波克夏上季淨虧損26.9億美元，原因是持股價值隨股市下跌而縮水。
波克夏的現金資產絕大多數為國庫券、銀行帳戶和貨幣市場帳戶內的存款，相關利率因Fed大舉升息而迅速上升。Fed上周把聯邦資金利率升至3.75%~4%，交易員預估明年將突破5%。
儘管Fed的緊縮政策使金融市場陷入動盪，波克夏持股的價值也受衝擊，但利率上升總算為持有現金的企業和民眾帶進收益。
美國投資公司協會（ICI）資料顯示，散戶在貨幣市場帳戶持有的現金，已衝上歷史新高水準。
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