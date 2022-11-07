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不被認證？ 普亭官方推特帳號「藍勾勾」竟被移除
馬斯克（Elon Musk）完成440億美元的推特收購案後，推出以每月收費8美元（約新台幣256元）來提供身分認證的「藍勾勾」方案引發討論，眼尖的網友便發現俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的官方推特似乎也默默失去「藍勾勾」。
外媒報導，推特帳號「@runews」6日貼出圖片，只見俄羅斯總統普亭的官方推特「@KremlinRussia_E」原本在名字右側有官方的「藍勾勾」認證，如今已經被移除，推文中還諷刺地表示「哦...有人剛剛移除俄羅斯總統的推特帳號認證」，最後還標記馬斯克。
這則消息曝光後引來網友大量討論，有人提到「既然每個能支付8美元的人都可以擁有藍勾勾，那還有什麼意義呢？」，也有人開玩笑稱「一定是他們只願意以盧布支付的關係」、「俄羅斯被禁止在美國刷卡」和「根本沒人在乎」。
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