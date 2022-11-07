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蘋果以大陸封控影響為由 調降新款iPhone出貨量

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
由於疫情爆發，鴻海鄭州廠區上個月底出現員工出走潮。美聯社
由於疫情爆發，鴻海鄭州廠區上個月底出現員工出走潮。美聯社

蘋果（Apple）表示 ，由於鴻海鄭州防疫封控影響出貨，最新款iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max手機出貨量將低於預期。

蘋果表示 ，他們預料iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max需求持續強旺，不過，受到大陸封控影響，「客戶等候拿到新產品的時間將拉長」。蘋果表示 ，「我們正和我們的供應商密切合作，好讓生產回到正常水準，一面也確保每一個員工的健康和安全」。

鄭州廠區所在的鄭州航空港經濟綜合實驗區上周三公告，區域內實行7天全域靜態管理至11月9日（本周三），進一步干擾鴻海鄭州廠已被疫情打亂的正常作業。地方官員雖強調鄭州廠區照常生產，但鴻海已表示將調降第4季展望以反映封控的影響。

鴻海鄭州廠區目前採取閉環生產方式，在7天航空港區靜態管理期間，生產完成的iPhone產品仍可出貨。

鄭州 疫情

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