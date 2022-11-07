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美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
知情人士透露，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。美聯社
知情人士透露，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司。美聯社

華爾街日報報導引述知情人士報導，臉書母公司Meta正計劃本周展開大規模裁員，可能會是近期這波科技業裁員潮中解僱人數最多的公司，揮別疫情期間快速成長的情況。

華爾街日報報導，知情人士說，此舉料將影響數千名員工，計劃最快本周三（9日）宣布此一消息。截至9月底，Meta員工總數為8.7萬人。該公司主管已告知員工取消本周的非必要旅行。

這項裁員計畫將是Meta創立18年來首次大規模裁員，雖然比率低於推特上周大砍員工總數的五成，但論人數，在科技業緊縮開支的這一年來，在大型科技公司中，丟掉飯碗的Meta員工可能會是最多。

Meta發言人拒絕置評。

Meta執行長祖克伯在10月26日的財報會議中曾說，Meta將「把投資集中在少數優先順位較高的成長領域」，「這意味著一些團隊將大幅成長，但大多數的其他團隊明年將維持不變，或陷入萎縮。總體而言，我們預計到2023年底時的規模，若非與我們當前差不多，就是稍微小一點」。

隨著一般人在疫情期間將更多生活和工作移駕到網路上，Meta和其他科技巨頭一樣，大舉招兵買馬。該公司在前兩年增聘逾2.7萬名員工，並在今年頭九個月額外聘僱15,344名員工。

如今，總體經濟情勢出現惡化的趨勢，投資人也對Meta的高支出和外在威脅備感擔憂，導致Meta股價今年來大跌超過七成。面對短影音平台TikTok的激烈競爭，Meta核心的社群媒體業務在許多層面的成長已陷入停滯，而蘋果實施的隱私新規，又削弱了社群媒體投放定位廣告的能力。

與此同時，Meta的支出急劇上升，導致其最新一季的自由現金流大幅下降98%。

上月，投資公司Altimeter Capital在給祖克伯的公開信中說，Meta應該裁減員工，並減弱對元宇宙的企圖心。這反映了Meta股東日益不滿的情緒。

華爾街日報 團隊 疫情

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