逢低買進指數偏低 反倒意味著美股可望迎來新一波漲勢

MarketWatch股市分析師胡伯特說，投資人若觀察諾貝爾經濟學獎得主席勒的「逢低買進信心指數」，會發現前景相當樂觀，美股近期可望大幅上漲。

耶魯大學經濟學者席勒20年前催生的「美國逢低買進信心指數」，衡量在股市下跌後，投資人對股市反彈的信心，這是一份月度報告，詢問投資人在股市跌3%後，對隔日漲跌的猜測。

胡伯特指出，這項指數如今透露出反向投資的特質，那就是若該數據攀高，也就是對股市回彈有高度信心，其實是不好的預兆，但若數據走低，反而意味著前景看好。

席勒從1990年代開始編制這項指數，而在今年夏季，該指數比所有月份低7%以上，更令人振奮的是，入秋之後該指數也未躍升，目前仍落在約20%的歷史分布價位。事實上，最新數據比2020年3月防疫封鎖初期還低。

而該指數近年來的高峰出現在2021年8月，落在91%的百分比，但兩個月後股市便觸頂、四個月後整體金融市場也攀峰。

胡伯特認為，由於近期「逢低買進信心指數」偏低，意味著未來幾周股市可能大漲。