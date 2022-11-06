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推特正式啟動藍勾勾付費制 首批限美加澳紐用戶

中央社／ 舊金山5日綜合外電報導
推特（Twitter）正式推出全新訂閱服務，提供身分認證藍色勾勾。 路透社
推特（Twitter）正式推出全新訂閱服務，提供身分認證藍色勾勾。 路透社

社群媒體平台推特（Twitter）今天正式推出全新訂閱服務，每月收費8美元（約新台幣256元），以提供身分認證藍色勾勾，同時在蘋果應用程式商店App Store推出更新版本。

路透社報導，在針對蘋果iOS設備的更新說明中，推特表示，「立即註冊」的用戶可在他們的用戶名稱旁邊加入廣受歡迎的藍色勾勾標記，「就像你所追蹤的名人、企業和政治人物一樣」。

目前這項新服務僅提供美國、加拿大、澳洲、紐西蘭和英國用戶使用。

根據iOS更新通知，訂閱方案的其他好處還包括「廣告量減半」、可上傳較長的影片、以及根據內容品質排列推文等。

用戶名稱旁邊的藍色勾勾表示推特用戶身分經過驗證，帳號為用戶本人所有。

甫入主推特的世界首富馬斯克（Elon Musk）本週稍早在推文中宣布，推特將調整用戶身分認證流程。推特目前對大多數用戶皆是免費。

馬斯克今天也透過推文預告，「一旦我們確認新服務在首批試行國家運作良好，並完成相關翻譯工作，這項服務就會在全球各地正式推出。」

馬斯克 紐西蘭 社群媒體

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