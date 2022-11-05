快訊

韓國瑜首度站台湧萬人 林耕仁講到「鄉下說」落淚：一定要拚下去

專家名單多公布上網「EUA卻做不到」？專家：愈不給愈可疑

志願軍曾聖光戰死烏克蘭 我外交部證實：助家屬前往確認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金價漲逾3%…因美10月就業報告藏端倪 引發美元重貶

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
國際金價4日收盤大漲超過3%，白銀和銅價也同步上揚。路透
國際金價4日收盤大漲超過3%，白銀和銅價也同步上揚。路透

國際金價周五（4日）收盤大漲超過3%，白銀和銅、鋅等金屬也同步上揚，原因是在美國公布10月就業報告後，市場重新評估聯準會（Fed）的激進升息立場，引發美元重貶，進而提振黃金等商品的價格。

現貨金價4日收漲3.2%，報每英兩1,681.87美元，周線漲2.25%，是3月至今最大漲幅。紐約12月黃金期貨盤中一度上漲3.4%，隨後漲幅收斂至2.8%，收在每英兩1,676.60美元，而周線漲幅落在1.9%。

美國勞工部4日公布的10月就業報告，勾勒出好壞參半的勞動市場情況，其中非農就業人數增加26.1萬人，比市場預估增加19.3萬人高出甚多，失業率上升至3.7%，卻也高於預期，意味勞動市場的情勢不再那麼緊俏。

Kitco.com高級分析師懷科夫表示，這是一份「不太熱也不太冷」的報告，意味著「經濟復甦不會強到導致Fed更加激進收緊貨幣政策，也不會弱到引發對美國陷入經濟衰退的更多擔憂」。

美元應聲走貶，DXY美元指數4日收盤大跌1.8%至110.87，路透指這是2015年11月以來最大單日跌幅，提振了金價和其他大宗商品的行情。倫敦銅價收漲7.1%，創2009年元月來最大單日漲幅。

金價今年3月上旬升破每英兩2,000美元大關後一路走跌，因Fed持續緊縮貨幣政策，降低黃金這類非孳息資產的吸引力。

據路透的一份調查，分析師預估明年平均金價為每英兩1,712.50美元，有望從當前的水準回升，理由是Fed料將結束這輪緊縮循環，不再進一步升息，從而提高投資人對黃金的興趣。

金價 Fed 美國

延伸閱讀

俄羅斯夜店大火已釀15死 緊急部門：恐是顧客射煙火槍釀禍

路透：中國前首席疾管官員稱 清零政策即將改變

黃金抗通膨失靈！存退休老本必買美元

俄羅斯控烏克蘭將攻擊大壩 擴大赫松平民疏散區域

相關新聞

金價漲逾3%…因美10月就業報告藏端倪 引發美元重貶

國際金價周五（4日）收盤大漲超過3%，白銀和銅、鋅等金屬也同步上揚，原因是在美國公布10月就業報告後，市場重新評估聯準會...

越南央行傳過去一周急開三次會 與銀行共商流動性問題

兩名知情人士稱，越南央行過去一周舉行三次緊急會議，和當地十多家商業銀行共同討論金融體系內的流動性問題。在爆發房產醜聞後，...

夏普調降全年淨利預測90% 主管明年3月前減薪三成

鴻海集團轉投資日商夏普（Sharp）下修全年財測，下修後的營收和淨利預測皆不如市場預期，淨利預測甚至比原先預期的銳減九成...

費半勁揚帶動台積電ADR上漲 下周表現且聽美CPI分解

美國股市周五上漲，止住一連四個交易日的頹勢，投資人消化就業報告之餘，也評估聯準會（Fed）多位官員就升息走向的最新看法。...

Fed利率政策何時由緊轉鬆？這個市場可能先透露風向

美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周表明，為了戰勝通膨，利率將升到更高水準並在高檔維持得更久，粉碎市場對Fed貨幣政策短期內...

馬斯克收購推特 拜登：他買了在全世界散播謊言的公司

美國總統拜登4日晚間表示，馬斯克收購推特是買了一個在全世界散播謊言的社群媒體平台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。