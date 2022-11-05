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成亂源？期中選舉前夕推特大裁員 前員工曝「沒人手打擊假消息」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
特斯拉執行長馬斯克接手推特後今起開始大動作裁員。法新社
特斯拉執行長馬斯克接手推特後今起開始大動作裁員。法新社

特斯拉執行長馬斯克接手推特後今起開始大動作裁員，內容審核團隊據傳也在裁員名單內，而美國期中選舉將在8日登場，外界擔心推特沒有足夠人力能應付發布誤導資訊、攻擊性推文和仇恨言論的貼文或帳戶。

華盛頓郵報報導，推特在當地時間4日起的大規模裁員，代表致力於打擊選舉錯誤訊息、誤導性推文以及與記者、公職人員和競選工作人員溝通的團隊規模將縮減。

一名推特前員工透露，裁員名單包括一些原定於在本周末至下周選前待命的人，他們負責監測選舉期間是否有境外假資訊、垃圾郵件和其他有問題的內容等跡象。截至4日上午，推特員工的內容審核權限持續受到限制，進而限制員工對假資訊做出反應的能力。

推特已成為美國傳播準確投票資訊的最有影響力平台之一，而在選舉前夕，推特和競選官員經常就潛在風險保持近乎不間斷的對話。

但其中一個全國黨委代表表示，他們在推特的聯繫人遲了好幾小時才回覆。一名追蹤線上威脅的研究人員稱，他們擔心人力縮減會中斷推特與警方之間的溝通渠道，警方之前藉由與推特的交流來辨識威脅或恐嚇選民的人。

美國期中選舉 推特 馬斯克 裁員

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