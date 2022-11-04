勞力士不堪歐元重貶 今年二度調漲歐洲市場售價
瑞士名表商勞力士（Rolex）今年已二度在歐洲市場對旗下表款漲價，以因應強勢美元在內的匯率波動。
彭博資訊報導，勞力士表示，本月調漲歐陸市場的產品售價，漲幅約5%；該公司先前已於9月調漲英國市場的產品售價。英鎊匯價重貶，讓美國買家用美元在英國購買熱門表款更划算。勞力士旗下的迪通拿、水鬼和蠔式等表款，備受市場追捧。
該公司說，從本月初以來，為因應匯率波動已調漲歐元區市場的售價。例如迪通拿系列中價格最低的表款，目前售價為1.46萬歐元，比1月時貴了5.04%。
勞力士近期針對歐洲市場的漲價行動並非今年首見。該公司在1月時，也在多數市場把產品陣容的平均調漲約3.5%，其中需求最火熱的表款漲幅更高達10%。
歐元兌美元今年稍早曾跌至平價以下，因更多跡象顯示歐洲國家經濟疲軟、以及受到通膨飆升，和美國聯準會（Fed）大舉升息的衝擊。
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