聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股開高！道瓊漲逾300點 市場正消化10月就業數據

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數4日開高，早盤道瓊工業指數一度大漲350點，此時投資人正消化剛出爐的10月非農就業報告。路透
美股三大指數4日開高，早盤道瓊工業指數一度大漲350點，此時投資人正消化剛出爐的10月非農就業報告。路透

美股三大指數4日開高，早盤道瓊工業指數大漲350點，漲逾1%。此時投資人正消化剛出爐的10月非農就業報告，解讀此報告對聯準會Fed）未來的升息行動代表何種意涵。

道瓊早盤漲350點或逾1%；標普500指數漲1.4%，那斯達克指數漲1.5%。費半指數勁揚3.03%，台積電ADR漲1.8%。

美國勞工部公布10月就業報告，各項數據顯示勞動市場小幅降溫，非農就業人數增量縮小，工資升幅持穩，失業率上升，勞動參與率下降。但由於就業基調變化不大，且聯準會（Fed）已經改變升息路徑，預料12月會議升息幅縮小到2碼的機率偏高。

美國10月非農就業人數增加26.1萬人，比9月時的增加人數31.5萬人（修正後數據）明顯縮小，也是2020年12月以來最少，但比市場預估增加19.3萬人高出甚多；8-9月就業人數共上修2.9萬人。

專家指出，由於本周Fed會議已經將利率策略由追求「速度」，轉為著重於最終的「高度」，因此10月就業報告對貨幣政策的意義也有所改變。依據新的決策原則，既然10月各項就業數據與9月變化不大，便不會改變Fed減緩升息速度的政策基調。

薪資和人力資源外包業者自動資料處理公司（ADP）首席經濟學家李察森（Nela Richardson）說：「勞動市場依仍非常緊俏，失業率也低於4%。因此，Fed若要使經濟降溫，當前最大的阻礙就是勞動市場。」

指數 Fed 聯準會 美股

延伸閱讀

美10月就業稍降溫…Fed升息放緩機率偏高 美股期指漲

車用訂單穩 長科10月營收仍逆增至11.86億元

比亞迪10月銷量再超20萬輛 達特斯拉交付量2倍多

陸物流業 10月景氣指數48.8％ 顯示整體運行平穩

相關新聞

美股開高！道瓊漲逾300點 市場正消化10月就業數據

美股三大指數4日開高，早盤道瓊工業指數大漲350點，漲逾1%。此時投資人正消化剛出爐的10月非農就業報告，解讀此報告對聯...

疫情揮之不去 為何日本百元商店仍能快速展店？

百圓商店在日本仍一如往昔地受到歡迎，即使新冠疫情揮之不去，這類商店的展店速度仍未減退。

2023年的衰退可能只是小菜一碟？

美國聯準會（Fed）的緊縮行動是否會將經濟推入衰退？如果衰退，究竟只是輕微，還是嚴重？Fed前副主席布蘭德（Alan S. Blinder）認為大致只會是輕微衰退。他還說，Fed若要完全避免衰退發生，既需要高超的操作技巧，還要靠運氣；但卻有諸多理由可以認為就算衰退，也可能相當輕微。原因之一，就是通膨預期並未大幅升高。

馬斯克接管推特 前女友安珀赫德帳號離奇消失

馬斯克（Elon Musk）上月27日正式接管推特後，有網友發現馬斯克前女友安珀．赫德（Amber Heard）的推特帳...

美10月就業稍降溫…Fed升息放緩機率偏高 美股期指漲

美國勞工部4日公布10月就業報告，各項數據顯示勞動市場小幅降溫，非農就業人數增量縮小，工資升幅持穩，失業率上升，勞動參與...

美股跌深反彈？花旗策略師舉3理由：沒得指望

美國標普500指數今年來跌掉22.5%，包含眾多失寵科技股的那斯達克100指數2022迄今更崩跌逾35%。美股似乎跌幅已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。